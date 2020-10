Új csúcson az itthoni halálozások száma a járvány miatt - Hamarosan megszólal az operatív törzs

A ma reggel közzétett adatok szerint sajnos minden eddiginél magasabbra, 24 főre ugrott az idehaza egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma, akik közül 17 fő volt 70 év alatti, sőt egy 21 éves fiatal nő is megtalálható a statisztikában. Emellett az is tény, hogy hetek óta trendszerűen lefelé tart az elvégzett tesztek száma, így ne csodálkozzunk rajta, hogy a napi új fertőzések száma nem emelkedik tovább, beragadt a 800-900 fő körüli sávba. Remélhetőleg ezekről a folyamatokról és a hátterükről is kapunk majd információkat a mai tájékoztatón.

