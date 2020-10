Biden hatalmasat trollkodot a Mike Pence fején landolt légy után

Mint azt az élő tudósításunkban is írtuk, a mai alelnökjelölti vita egyik pontján egy hatalmas légy szállt Mike Pence fejére. Akkor még azt a felelőtlen előrejelzést tettük, hogy a légy minden bizonnyal nem lesz meghatározó szereplője a vitának.

Nem így lett.

Alig pár óra alatt már egyre több videóban tűnik fel a "kampánylégy", amelyeket minden bizonnyal több mém is követ majd a következő napokban. Joe Biden demokrata elnökjelöltet viszont nehéz lesz bárkinek is felülmúlni:

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t