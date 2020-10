Citibank: a fertőzéstől való félelem enyhítése a kulcs a gazdasági kilábalásban

Bevallottan nem túl optimista világképet vázolt ma a Budapest Economic Forum nyitóelőadásában Pernille Henneberg , a Citibank Global londoni elemzője, hiszen az alapeseti forgatókönyve szerint leghamarabb 2021 közepére éri el a globális GDP a 2019 végi szintet, a pesszimistább forgatókönyv szerint csak egy évvel később és több jel utal arra, hogy végül efelé halad majd a világ. Az elemző ezért rámutatott, hogy a szolgáltató szektor magas súlya miatt a lakosság fertőzéstől való félelmének enyhítése a kulcs a gazdasági kilábalás ütemében, intenzitásában. Azt is hozzátette, hogy a masszív fiskális és monetáris politikai élénkítésből egyszerűen nem jöhet ki más, mint magasabb infláció, és ennek kapcsán a magyar helyzetre is kitért előadása végén.

A Citi elemzője arról beszélt előadásában, hogy a koronavírus hogyan változtatta meg a globális gazdaság pályáját, így például a trendnövekedésben milyen eltérést okozott és mikorra várható a trendhez való visszatérés. Az alap forgatókönyv (V-alakú kilábalás, lényegében a gyors felpattanás) szerint a 2019 végi szintet csak 2021 közepe körül érheti el a globális GDP, de ha egy rosszabb forgatókönyv valósul meg (U-alakú kilábalás, azaz elhúzódó bizonytalanság lesz, a lakosság tartósan óvatosabb lesz), akkor ez csak egy évvel később történhet meg.

Nincs tehát semmiféle szuperoptimista világképünk most,

hiszen egy várhatóan 3,5-4%-os globális recessziós évet tudunk majd magunk után 2020-ban, és ha földrajzi eloszlás szerint nézzük, akkor a Citi szerint csak az Egyesült Államok és Kína fogja elérni a 2019 végi GDP-szintjét 2021 közepéig, a többi földrajzi egységnek ehhez több időre van szüksége.

Henneberg többször érzékeltette előadásában, hogy inkább lefelé módosították az előrejelzéseiket, ahogy telt az idő idén, és mivel a gyors felpattanás egyelőre egyenetlen a földrajzi régiók szerint, ez összességében lefelé mutató kockázatokat jelent az egész globális kilábalásra is. A járvány példátlan visszaesést okozott a szolgáltatási szektorban és a lakosság tartós óvatossága, a magatartásának változása továbbra is fékezi a kilábalás, hiszen a felett gazdaságokban a szolgáltatási szektor adja a gazdaság közel kétharmadát.

A fertőzéstől való félelem enyhítése kulcskérdés abban, hogy az emberek merjenek kimenni, közösségbe járni, mert ez adhat majd lendületet a növekedésnek és egyúttal a gazdasági kilábalásnak is.

- mutatott rá.

Példaként említette az emberek étterembe járását, mert ha ez erősödne, akkor az a vendéglátási szektoron keresztül tovagyűrűző hatásokkal jár. Rámutatott azonban arra, hogy szeptember óta megint annak a jeleit látja, hogy óvatosabbak az emberek, és ez talán a járvány második hullámával függ össze. Éppen ezért is a kilábalással kapcsolatos lendület kapcsán inkább a lefelé mutató kockázatok dominálnak.

Ezt részben az is magyarázza, hogy egyes gazdaságokban a munkanélküliségi ráta magasabbra ugrott, mint a 2008-2009-es globális pénzügyi válság során és persze sok ország elindított, illetve folytat munkaerőpiaci támogatási programokat, de ez csak részben tudja oldani a fent jelzett félelmi faktort és a lakossági óvatosságot az is több országban fokozza, hogy bizonytalanság van ezeknek a jövedelmet pótló programoknak a folytatását illetően. A Citi elemzője rámutatott arra, hogy világszerte erőteljes költségvetési fellépést látnak, ami csak fékezni tudja az egyébként még nagyobb gazdasági sokkot, teljesen ellensúlyozni érthetően nem tudja. Mindenesetre ez az agresszív fiskális politikai élénkítés nyitja meg az utat azelőtt, hogy majd a kilábalás idővel meg tudjon valósulni, a munkahelyeket és a társas aktivitást ne érje tartós és helyrehozhatatlan kár.

A fiskális élénkítés azonban persze sok szektornak nem jelent igazán nagy segítséget, mert például ettől még a külföldi turisták nem térnek vissza sok országban, így számos esetben inkább csak szektorok felszínen tartásáról van szó - utalt rá.

Összességében nem túl optimista az a világkép, amit most a Citi elemzői látnak. Szerintük az a mértékű jegybanki pénzteremtés, amit most a válság enyhítésére bevetettek, elvileg „muszáj”, hogy inflációt okozzon majd. Hozzátette: nem annyira egyértelmű az összefüggés a pénzügyi eszközárak emelkedése és a lakossági infláció emelkedése között, de azt igenis látják a határidős inflációs swap árazásokból, hogy a Fed módosított inflációs célja (szimmetrikus helyett átlagos inflációra „lő” a gazdasági ciklus átlagában) igenis emelte a piac hosszabb távú inflációs várakozását.

A kínálati oldali problémák és a gyengébb forintárfolyam Magyarországon is felfelé tolja az inflációt – jegyezte meg az elemző. Hozzátette azt is, hogy a magyarországi lakásár emelkedés is figyelemre méltó, amelyhez a kormányzati támogatási politika is hozzájárult. Felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a magyarországi lakásárak nincsenek benne a hivatalos inflációs statisztikában (csak a bérleti piac egy része), így mindez hivatalosan nem hat a magyarországi lakossági fogyasztásra, de valójában igenis lehet erre is hatása.

Címlapkép forrása: Getty Images