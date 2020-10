Gyorsértékelés: Trump vagy Biden örülhet jobban a ma hajnali vita után?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Gyorsértékelésünket érdemes azzal kezdeni, hogy a vita kifejezetten kulturált volt. A felek kölcsönösen tiszteletben tartották egymást, láthatóan igyekeztek elfeledtetni az elnökjelöltek múltkori teljesítményét. Ez mindkét félre jellemző volt, de Pence-re sokkal inkább. Az alelnök megköszönte Harrisnek a részvételt, gratulált neki a jelöléshez, és többször is méltatta korábbi karrierjét. Harrisnél ez kevésbé volt megfigyelhető – az alapvető tiszteletet persze ő is megadta, Pence gesztusait mosolyogva fogadta. Mindez azért fontos, mert a felmérések szerint Trump és Biden múltkori teljesítménye sok szavazóban kiábrándultságot okozott, így a feleknek semmiképp nem szabadott most felidézniük a múltkori vita hangulatát (alighanem ezt utasításba is kapták a kampánycsapattól). Ezen a téren Pence-nek volt több törleszteni valója, mert a múlt heti vita főleg Trump miatt mérgesedett el, és Pence kínosan ügyelt is arra, hogy fenntartsa a rá szabott szerepet (hozzá kell tenni, hogy az alelnök habitusa egyébként sem annyira élénk, mint Trumpé).

Harris mintha érezhetően próbálta volna a múltkori vita Trumpra nézve negatív következményeit átemelni ebbe a vitába is, így amikor Mike Pence néha közbeszólt, akkor Harris többször is hangsúlyozta, hogy most ő beszél. Pence minden esetben tiszteletben tartotta ezt, és egyébként mindkét oldalon ritka volt a közbeszólás, sértéseket pedig egyáltalán nem hallottunk. A vita két ponton lángolt fel mindössze, akkor is csak rövid időre, és egyáltalán nem volt zavaró, a jelöltek tiszteletben tartották a közösen lefektetett szabályokat. Susan Page, az USA Today munkatársa határozottan és elfogultságtól mentesen vezette a vitát, és mindkét félnek egyenlő megszólalási lehetőséget biztosított: bár a vita első órájában Pence összesen másfél perccel többet beszélt, a vita végére már mindössze 3 másodperc volt a különbség a republikánus alelnök javára.

A múltkori vita után felüdülés volt ez a másfél óra, stílusát tekintve a múltkori elnökjelölti vitának is ilyennek kellett volna lennie.

A fenti hozzáállás már eleve determinálta a vita hangulatát, de azért így is láttunk különbségeket a felek magatartása között. Harris többször elvitte a vitát populista irányba, többször elismételte a leegyszerűsített – sokszor ellentmondásos – üzeneteket, és éles kritikát fogalmazott meg Trump kormányával kapcsolatban. Ő is élt azzal az eszközzel, mint múlt héten Biden, hogy közvetlenül a kamerába, a választókat megszólítva beszélt, saját helyzetükre reflektálva. Harris összességében kritikusabb és harsányabb volt, míg Pence visszafogottságot mutatott – de az éles kritikákat és a határozottságot azért ő sem mellőzte. A vitát nézve Pence természetesebb benyomást keltett, Harrisnél ezzel szemben inkább egy jól összerakott szereplést láttunk, az egyes szakpolitikákat illetően viszont eleve jelentős előnnyel indult a demokrata jelölt.

Volt szakpolitikai vita bőven

A szakpolitikai kérdések végre szóba kerültek, és a felek el is tudták mondani az állításaikat. A koronavírus volt az első téma, amelyben Harris – felelős pozíciót nem viselve - sokkal könnyebb helyzetben volt, míg Mike Pence a koronavírus elleni védekezés egyik vezetőjeként hátrányos helyzetben volt, hiszen az Egyesült Államok a világ legfertőzöttebb országa, és több mint 210 ezren estek eddig áldozatul a járványnak. Kamala Harris ezt többször el is mondta a vita során, amelyre Pence úgy válaszolt, hogy ha nem hoztak volna gyors intézkedéseket, akkor még több százezren meghaltak volna, ha pedig Biden lett volna az elnök, akkor több millióan meghalnak. Az alelnök előjött még a sertéspestissel is, amely Joe Biden alelnöksége idején tombolt, és kiemelte az akkori demokrata kormány elhibázott járványkezelését. Biden ugyanezt megkapta Trumptól múlt héten, de míg az elnökjelölt azzal az egyszerű ténnyel vágott vissza, hogy a koronavírusban ötször annyian haltak meg eddig, Harris inkább elterelte a szót. Üzenetei között azonban jelentős ellentmondás volt, hiszen egyszerre kérte számon a republikánusokon a járvány által kioltott emberéleteket, és a járvány visszatartására hozott intézkedések okozta károkat. Ez nem új jelenség a demokrata kampányban, Pence azonban elmulasztotta a lehetőséget, hogy ezzel szembesítse Harrist.

Szembetűnő volt a vitán, hogy Mike Pence sokszor az Obama-korszak hibáival vágott vissza a kritikákra, és erre az időszakra nem Obama nevével hivatkozott, hanem úgy, hogy „Biden alelnöksége idejében…”. Harris pedig indirekte hangsúlyozta Trump alkalmatlanságát (például a tudományos tények megkérdőjelezését), és minden esetben összemosta azt Pence tevékenységével – az alelnöknek ilyenkor magyarázkodnia kellett.

Pence a koronavírusról szóló vitapontot az ország járványhelyzete miatt eleve nem nyerhette meg,

és Harris fő állításával, amely szerint „az elnöki stáb már januárban tudott a vírus veszélyeiről, mégis elhallgatta a lakosság elől”, nem is igazán tudott mit kezdeni, de még így is volt néhány momentum, amikor a javára tudta fordítani a vita alakulását. Ilyen volt Harris azon kijelentése, mely szerint ő nem bízik Trump gyorsan kifejlesztett vakcinájában – erre válaszul Pence felszólította az alelnökjelöltet, hogy fejezze be a vakcinába vetett bizalom aláásását, mert a vakcina elutasítottsága a lakosság körében így is magas, miközben 5 vállalat is dolgozik a készítmény hatékony és gyors kifejlesztésén. A másik ilyen momentum pedig az volt, amikor Pence felszólította a demokratákat, hogy

Fejezzék be a halálesetek átpolitizálását!

Ez alighanem egy racionális és jogos igény, amellyel sok bizonytalan szavazó egyetért, de aligha lehet egy világjárványt és az erre adott válaszokat nem átpolitizálni egy elnökválasztási kampányban. Az is szerencséje volt Pence-nek, hogy Harris egyszerűen elmulasztotta számon kérni az alelnökön a Fehér Házban rendezett eseményt, amelyen 11-en fertőződtek meg (Trump akkor már koronavírus-fertőzött volt), így az alelnök el tudta mondani saját interpretációját az eseményről – amely szerint a résztvevők többségét letesztelték, és egyébként is szabadtéri esemény volt. Valóban, de ettől még 11 ember megfertőződött ott, és ezt, valamint a Fehér Ház járványügyi protokollját (az épületben nem kell maszkot viselni és távolságot tartani) Harris egyszerűen nem vágta Pence fejéhez. Alighanem tudatos stratégia volt a demokrata jelölt részéről, hogy Trump betegségét nem hozta fel.

A másik fontos vitapont a gazdaság volt, amely túlmutatott az erre szánt időkereten. Ezt a témát Pence dominálta, ez érthető is, hiszen a felmérések szerint ugyanis Trump gazdaságpolitikájában jobban bíznak a választók. Erre nagyban épített Pence a vitán, aki rendszeresen méltatta Trump adócsökkentéseit – nem csak ennél a vitapontnál, de szinte az egész vita során – míg szerinte Biden programja adóemeléssel fenyeget. Harris ezt cáfolta, mert szerinte az évi 400 ezer dollár alatt keresőknek nem nőne az adója, de Pence itt közbevágott azzal, hogy az évi 2000 dolláros adókedvezmény a középosztálybeli családokra viszont megszűnne. Harris erre nem adott konkrét választ, így ez is egy Pence-momentum volt a vitán.

A nemzetközi kapcsolatokkal, a zöldügyekkel és a geopolitikai kérdésekkel kapcsolatban viszont már Pence nem tudott olyan jól szerepelni, bár a Green New Deal kapcsán sikerült ellentmondásba kevernie Harrist. A demokrata jelölt felrótta a republikánusoknak, hogy elveszítették a kereskedelmi háborút Kínával, aminek 300 ezer feldolgozóipari munkahely látta kárát, és szerinte Trump cserben hagyta a NATO-szövetségeseket is, akiket Harris Amerika „barátainak” nevezett. Pence számára a legkínosabb pillanat azonban alighanem az volt, amikor Harris idézte Trump kijelentéseit a „lúzer katonákról”, akiket a háborúkban lelőttek vagy elfogtak. Pence erre csak egy meglehetősen vérszegény választ tudott adni, amelyben biztosította a katonákat Trump elismeréséről és tiszteletéről.

A faji tüntetésekkel kapcsolatban is jelentős ellentét alakult ki a felek között, Kamala Harris fő állításait ezzel kapcsolatban az alábbi videóban tweetelte ki az alelnök-jelölt:

This is a pattern. He refused to condemn white supremacists—and then he doubled down. pic.twitter.com/UWF6OSeZfI — Kamala (Harris) October 8, 2020

A legfontosabb kérdéseket kínosan megkerülték

Az alelnökjelöltek a fenti sémákat követték, jól láthatóan be voltak tárazva az állításaikkal. A vita legfontosabb fejleményei viszont azok a célzott és konkrét kérdések voltak, amelyeket Susan Page jó meglátással a jelöltekhez intézet, és amelyekre azok egyáltalán nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni:

Mike Pence megkapta azt a kérdést, hogy amennyiben Trump nem adja át a hatalmat békésen, akkor a hatalomátadásban milyen személyes felelősség hárul rá, mint alelnökre. A lehetetlen kérdésre Pence nem válaszolt, helyette azt mondta, hogy a választást a republikánusok megnyerik, mert az emberek értékelni fogják a kormányzati teljesítményt, köztük az adócsökkentéseket. Majd Harrishez fordult, és elmondta, hogy a választás tisztaságával kapcsolatban a demokratáknak van miért magyarázkodniuk, mert 2016 óta folyamatosan az akkori választás eredményét kérdőjelezik meg, ráadásul Trump ellen még a titkosszolgálatot is bevetették akkor. Kétségkívül jól kivágta magát tehát a válasz alól. Pence válasza a Trump által tweetelt videóban látható:

Akárcsak Trump, Pence nem tudta elmondani, hogy a megszűnőben levő egészségbiztosítási törvény (Obamacare) helyett milyen garanciákat biztosítana az ellátásra szorulóknak. Ehelyett az Obamacare-t szidta, mert szerinte az túl költséges.

Pence egyszerűen nem válaszolt arra a kérdésre sem, hogy felkészítették-e őt az elmúlt napokban a hatalom átvételére, illetve a következő elnöki ciklust illetően volt-e egyeztetése az elnökkel arról, hogy mi történik, ha át kell vennie a kormányzást.

Az utóbbi kérdést Harris is megkapta, ő sem válaszolt rá. Helyette annyit mondott, hogy Biden azért kérte fel őt alelnöknek, mert hasonló a szemléletük, és a következő 4 évben a közös értékek mentén fognak kormányozni.

Harris megkapta a kérdést a Green New Dealről is, amelyet ő maga korábban támogatott, Biden azonban a legutóbbi elnökválasztási vitán markánsan elutasította. Harris már nem zárkózott el tőle egyértelműen, azt mondta válaszában, hogy a klímavédelmi szempontok kiemelten fontosak a demokraták számára.

Megkérdezték tőle azt is, hogy a győzelmük esetén élnének-e a Legfelsőbb Bíróság átalakításának lehetőségével, hogy liberális jelöltek kinevezésével ellensúlyozzák a konzervatív többséget a testületben (amelyet Trump épp most biztosít a választás előtt). Biden a múltkori vitán karakteresen elutasította a választ, Harris azonban inkább elterelte a szót.

Utóbbi pont kapcsán Pence látványosan sarokba szorította Harrist, miután többször is megkérdezte tőle direktben, hogy átalakítanák-e a Legfelsőbb Bíróságot győzelmük esetén (ehhez egyébként mind a Képviselőházat, mind a Szenátust meg kéne nyernie a demokratáknak). Harris egyszer sem válaszolt, Pence pedig kijelentette:

Jegyezzük meg, nem válaszolta meg a kérdést. A következő vitán Joe Bidennek kell majd választ adnia a kérdésre!

Alighanem ez volt a vita azon pontja, amikor Pence egyértelműen dominált, ez tekinthető a republikánus alelnök legnagyobb sikerének.

Ki nyerte meg a vitát?

A legfontosabb kérdés persze az, hogy a vitának milyen hatása lesz az elnökválasztásra, azaz ki örülhet jobban a vita után: Joe Biden, vagy Donald Trump? Mivel az erőviszonyok kiegyensúlyozottak voltak ma hajnalban, alighanem ez a vita önmagában nem fogja megváltoztatni az elnökválasztási verseny kimenetelét,

így tehát gyorsértékelésünk szerint egyértelműen kamala harris az este győztese: főleg a fentiek miatt



Joe Biden magabiztosan vezet az elnökválasztási versenyben, így Harrisnak ma csak a kötelezőt kellett letudnia: kiállnia a kamerák elé, határozottan vitázni másfél órán keresztül, elmondani az állításait, de legfőképp nem leszerepelni. És ennek a szerepnek tökéletesen megfelelt. A tanácsadói által javasolt, látványos stratégiákat koherensen követte, és még az a néhány hiba is belefért, amit elkövetett. Alighanem ennek a taktikának a része volt, hogy sok magas labdát nem ütött le, sok vitatott és ellentmondásos kérdésbe (például Trump betegsége) nem ment bele, és alighanem ezért nem adott határozott választ néhány kérdésre.

Mike Pence eleve vert helyzetből indult, mert az elmúlt néhány hónapban Trump több politikai hibát is elkövetett, és a koronavírus egészségügyi és társadalmi hatásai könnyen számonkérhetők a vitában. Az alelnök a lehetőségeihez képest sikeresen érvelt és hatásosan vitázott, értékelésünk szerint jó teljesítményt mutatott, de szinte végig magyarázkodásra szorult, és kínosan ügyelnie kellett arra, hogy Trump múltkori agresszív vitastílusát most együttműködő attitűddel feledtesse, de közben át tudja adni az üzenetet, és kritikát is megfogalmazzon. Ez sikerült neki, az elvárásoknak megfelelt. Az a plusz viszont hiányzott belőle, amely ahhoz kellett volna, hogy a vita hatással legyen a választásra, és még valamit le tudjon faragni a lemaradásról.

Ráadásul az egyébként rendkívül tiszteletteljes hangnemű – emiatt stílusát tekintve kicsit unalmas – vitára rányomta a bélyegét az a nyomasztó hangulat, amely az elnökjelöltek egymás iránt érzett nem titkolt ellenszenve és a negatív kampány magas intenzitása okoz. Okkal gondolhatjuk, hogy ha nem épp a koronavírus-járvány tombolna az országban, és az első vita nem sikerült volna annyira tragikusra, akkor Pence dominánsabb szerepet vehetett volna fel ezen a vitán, és akkor a fenti értékelésünk is máshogy nézne ki. Mindenesetre Mike Pence zárószavai (amelyek a harcias hangnemet számon kérő választópolgári kérdésre hangzottak el) békítően hatottak az amúgy háborús hangulatú kampányban:

Senkit ne tévesszenek meg a politikai csaták. Mi most itt vitázunk egymással, de amikor a vitának vége, mindketten ismét elsősorban amerikaiak leszünk.

