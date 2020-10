Így reagált Biden és Trump a ma hajnali alelnökjelölti vitára

Ma hajnalban tartották az első alelnökjelölti vitát az Egyesült Államokban, ahol Kamala Harris demokrata alelnök-jelölt és Mike Pence republikánus alelnök vitáztak. Az esemény után azonnal megszólalt Trump és Biden is.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az előző elnökjelölti vitával ellentétben - erőteljes kritikák mellett is - kölcsönös tisztelet jegyében zajlott az első alelnökjelölti vita Amerikában. A vitán Mike Pence alelnök sokkal nehezebb helyzetben volt, a gazdasági visszaesés és az elhibázott járványkezelés több muníciót is adott Kamala Harrisnek, aki azt többségében ki is használta. Mindkét jelölt hozta a kötelezőt, ezért gyorsértékelésünk szerint Kalama Harrisnek az este nyertese. A vitát élőben közvetítettük:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 08. Civilizáltan kritizálták egymást, de a kínos kérdéseket szépen megkerülték az amerikai alelnökjelöltek

Donald Trump persze nem így gondolta, szerinte Mike Pence "NAGY GYŐZELMET" aratott ma este:

Természetesen Joe Biden is elégedett volt Kamala Harris teljesítményével, Twitter-posztjában azt írja, büszke az alelnök-jelöltre.

., you made us all proud tonight. @KamalaHarris — Donald (J.) October 8, 2020

A fenti két kommentár természetesen nem meglepő, az elnökjelölteknek minden esetben ki kell állnia alelnök-jelöltjük mellett. A felméréseket Joe Biden vezeti magabiztos előnnyel kevesebb mint egy hónappal az elnökválasztás előtt.

Címlapkép: Getty Images