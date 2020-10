Megszólalt az egyik Fed-elnök: láthattuk volna, hogy az alacsony kamatok bajt hoznak

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A jegybanki vezető arra számít, hogy a csődhullám és fizetésképtelenség miatt a foglalkoztatási probléma csak mélyülni fog és a helyzet kifejezetten rosszul érinti majd az alacsonyabb jövedelműeket.

A szakember úgy látja, a Fed-döntéshozóknak látniuk kellett volna előre, hogy az alacsony kamatok csak tovább rontanak majd egy nem várt krízishelyzeten.

„Világos volt, hogy egy halálos pandémia rosszul hat majd a gazdaságra. De sajnos azt kell mondanom, hogy az alacsony kamatkörnyezetben lassan felépülő kockázatok, melyek megelőzték a jelenlegi recessziót, csak nehezebbé teszik a pandémiából való felépülést” – mondta Rosengren.

Hozzátette: az alacsony kamatkörnyezet a kockázatvállalást ösztönzi, emiatt pedig egyes eszközök árazása fenntarthatatlanná válik.

Rosengren attól tart, hogy az irreális kockázatvállalás miatt csődhullám veszi majd kezdetét, ezt pedig a bankok, különösen a kisebb bankok is megérzik majd, úgy látja, már a piac is ezt árazza. A csődhullám természetesen a foglalkoztatottságra is negatívan fog hatni – mondta el Rosengren.

Címlapkép: Getty Images