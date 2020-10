Nemzeti és európai válaszokra van szükség a sosem látott válságban

Az egyik legnagyobb kihívással nézünk szembe a modern történelemben, ennek megoldásához pedig nemzeti és európai válaszokra van szükség – mondta a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján Teresa Czerwinska, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnöke.

A koronavírus-válság az egyik legnagyobb kihívás, amivel a modern történelemben szembe kell néznünk, egységesnek és koncentráltnak kell lennünk, hogy minimalizáljuk a társadalomra és a gazdaságra jelentkező negatív hatás – mondta előadásában az EIB alelnöke. Szerinte az egész világ példátlan átalakuláson megy keresztül abból a szempontból, hogyan élünk és dolgozunk, ez megmutatkozik az üzleti életben is.

A válságot követő kilábalás alakja nagybank függ majd a gazdaságpolitikai válaszoktól, az európai országok már eddig is korábban nem látott intézkedéseket hoztak, hogy a munkavállalókat és a cégeket támogassák. Ennek eredményeként az államadósság az idén a GDP 100%-a közelébe emelkedik majd az EU-ban, az eurózónában pedig meg is haladja azt. Kulcsfontosságú, hogy ezeket a forrásokat hatékonyan használjuk fel a kilábalás érdekében, illetve azzal, hogy a tagállamok kimerítik a mozgásterüket nemzeti szinten, minden eddiginél fontosabbá válik az európai támogatás a gazdaságnak – emelte ki Czerwinska.

Az EIB készített egy felmérést a válság vállalatokra gyakorolt hatásairól, a magyar cégvezetők 47%-a vallotta azt, hogy a járvány hatással van a beruházási döntéseire. Emellett a vállalatvezetők többsége arra számít, hogy a jövőben erőteljesebb digitalizációra és a beszállítói láncok felülvizsgálatára kell készülniük. Ez pedig komoly beruházási igényt is teremt, aminek fedezésében az EIB is segíthet forrással, de a magánszektorra is szükség van – hangsúlyozta a beruházási bank alelnöke.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio