Végre kiderült, hány lélegeztetőgépet szerzett be a magyar Külügyminisztérium

A Külügyminisztérium Ujhelyi István szocialista EP-képviselő közérdekű adatigénylésére osztott meg információkat a lélegeztetőgép-beszerzésekről.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A képviselő által igényelt adatokból kiderült, hogy összesen 16 863 darab lélegeztetőgépet vett a Külügyminisztérium.

Jelenleg a legfrissebb adatok szerint 993 főt ápolnak kórházban, 82-en vannak lélegeztetőgépen.

Látjuk, hogy emelkedik a kórházban ápoltak száma, ha valaki középsúlyos állapotban kerül kórházban, nagyon gyorsan, rapidan kerülhet súlyos állapotba,

emelte ki a mai sajtótájékoztatón Müller Cecília.

Közben egyébként Magyarországon is elkezdődött a lélegeztetőgépek gyártása, a külgazdasági és külügyminiszter szeptember végén jelentette be, hogy napokon belül a magyar egészségügy rendelkezésére fog állni a külügyminisztérium által megrendelt 1000 darab lélegeztetőgép, amelyet a hazai székhelyű Celitron Medical Technologies Kft. már legyártott. A gépet a Honvédkórházban, a Debreceni Egyetemi kórházban és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (SOTE) is tesztelték.

Címlapkép: Sergei Bobylev\TASS via Getty Images