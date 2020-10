Az elhúzódó COVID tüneteiről, saját tapasztalatairól beszélt egy felépült fiatal magyar férfi

Sokaknak hosszú hónapokba telik a koronavírusból való teljes felépülés, ennek az állapotnak a tudósok már nevet is adtak: elhúzódó COVID. Az RTL Híradó most külön riportban foglalkozott a jelenséggel, amelyben bemutattak egy fiatal magyar férfit, akit bár áprilisban hivatalosan gyógyultnak nyilvánítottak, ma sem érzi 100 százalékosan egészségesnek magát.

Néhány nappal ezelőtt részletesen írtunk arról, hogy bár valószínűleg még évek kellenek ahhoz, hogy tisztán lehessen látni minden, a koronavírus által okozott szövődményt az emberi szervezetben, egyre több kutatócsoport foglalkozik a COVID-on átesett betegek utánkövetésével. Az eddigi eredmények alapján egyértelműen kijelenthető, hogy sokaknak nem ér véget olyan gyorsan a koronavírusból való felépülés, ennek az állapotnak már nevet is adtak: elhúzódó COVID.

Az RTL Híradó most egy olyan fiatalt magyar férfit mutatott be riportjában, aki az elsők között esett át a koronavírus-fertőzésen Magyarországon. Keczán Ádámot hivatalosan áprilisban nyilvánították gyógyultnak, de öt hónapig nem érzett ízeket és szagokat. A riportból kiderült az is, hogy ezek az érzékelések teljes mértékben egészen mostanáig nem tértek vissza.

Én ma sem érzem 100 százalékig gyógyultnak magam, bár visszajött az ízlelésem és a szaglásom, de nem 100 százalékban

– jelentette ki Keczán Ádám.

Az RTL híradó felsorolta tételesen az elhúzódó COVID leggyakoribb tüneteit is, amelyek az alábbiak:

Az ízlelés és szaglás elvesztése

Bénító fáradtság

Köhögés

Nehézlégzés

Izomfájdalom

Hallás- és látásproblémák

Szívet, tüdőt és gyomrot érintő károsodások

Depresszió, szorongás és zavart gondolkodás

A riportban megszólaltatták Bobek Ilonát is, a Dél-pesti Centrumkórház intenzív osztályokat vezető főorvosa elmondta, hogy a leggyakoribb tünet, amit a fiatalabb korosztályok is panaszolnak, az a teljesítőképesség csökkenése. Hozzátette, ennek az az oka, hogy a koronavírus nem csak a tüdőt, hanem az egész szervezetet támadhatja.

A szívizomzatot is támadja ez a vírus, tehát már maga a szív teljesítmény is csökken, amely komoly gondot okoz a fertőzés után

– hangsúlyozta.

Rámutatott, a másik nagyon súlyos tünet, hogy sok betegnek a vese működését is érinti a koronavírus. Tekintettel a fentiekre, sok esetben a koronavírusból felépült betegeknél szükség van az utógondozásra, lényeges azonban azt is hangsúlyozni, hogy jó esély van a teljes gyógyulásra.

