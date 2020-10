Éles vita folyt a koronavírus-tesztekről ma az Országgyűlésben

A Párbeszéd, az LMP és a DK képviselője is a koronavírus-tesztek számának növelése mellett érvelt hétfőn az Országgyűlésben.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Burány Sándor (Párbeszéd) arról beszélt, hogy a kormány saját szakemberei is azt állítják: Magyarországon túl kevés koronavírus-tesztet végeznek, ennek oka, pedig az, hogy hazánk elérte a tesztelés kapacitásainak felső határát. Hozzátette: az elvégzett teszteken belül a pozitív eredmények aránya jelentősen meghaladja az uniós átlagot, míg ez Ausztriában 5 százalék, addig Magyarországon meghaladja a 10 százalékot is.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára a teszteléssel kapcsolatban kijelentette: minden szakértővel együttműködnek és a nemzetközi protokolloknak megfelelően végzik a teszteket.

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője arról beszélt: a kormány által felkért szakértők is kritikákat fogalmaznak meg a koronavírus-járvány elleni kormányzati védekezés kapcsán. Hozzátette: a kormány szakértői szerint is aggasztó a jelenlegi helyzet, az esetszámmal nem tart lépést a tesztek száma, és Magyarország elérte a tesztelési kapacitása felső határát.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára leszögezte: Magyarország a WHO protokollok alapján tesztel, és mindenki számára ingyenes a hatóságok által elrendelt teszt. Hangsúlyozta: mindenhol felfut a járvány Európában, a növekvő fertőzésszámra pedig Magyarország is a teszt- és a kórházi kapacitások növelésével reagál. Felhívta a figyelmet arra: míg szeptember elsején 1792 tesztet végeztek hazánkban, addig ez a szám október elsejére meghaladta a 11 ezret. Jelezte azt is: a járvány kezdete óta az elvégezett teszteken belül a fertőzöttek aránya 4,56 százalék, ami a WHO protokolljának megfelel.

Oláh Lajos (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy tegye széleskörűvé és ingyenessé a Covid-teszteket Magyarországon. Úgy vélte: azért kellett eddig 30 óvodát és féltucat iskolát bezárni és számos helyen digitális oktatást bevezetni, mert a kormány nem hajlandó tesztelni.

Szerinte Rétvári Bence fenti állítása a tesztek és a fertőzöttek arányával kapcsolatban nem állja meg a helyét, mert - fejtette ki - a WHO szerint nem a járvány egészének átlagában, hanem a naponta kell 5 százalék alatt lennie a pozitív eseteknek. Van olyan nap, amikor ez az arány Magyarországon 14 százalék - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images