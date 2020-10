Megint külföldről mondanak ítéletet a magyar gazdaság felett

A héten teszi közzé frissített előrejelzését az IMF. A prognózisra Magyarországon is érdemes odafigyelni, mert a valutaalap eddig kifejezetten optimista volt a magyar gazdasággal kapcsolatban, még mindig a 3%-os visszaesést mutató előrejelzésük van érvényben - de már csak keddig. A héten lesz még egy nagyon fontos EU-csúcs is, ahol a Brexittel kapcsolatos fejleményeket tárgyalják meg az állam- és kormányfők.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Nem indul mozgalmasan a hét, hétfőn Magyarországon egyedül az fx-swap-tenderre érdemes figyelni, arra is csak főként a múlt heti meglepő tender miatt. A devizaswap-tender a koronavírus-válság kirobbanása nyomán bevezetett új eszközök miatt lényegében elveszítette jelentőségét, múlt hétfőn azonban a jegybank váratlanul jelentős összegű likviditás-növelésről döntött. Nem várható, hogy ez a héten újra megtörténik, mindenesetre érdemes lesz figyelni az eseményt. A világból a beütemezett események közül csak két jegybankelnöki beszéd mozgathatja meg érdemben a piacokat.

A kedd már sokkal erősebb lesz, Magyarországon a rendszeres események mellett érkezik az augusztusi ipari teljesítmény második becslése, és az IMF kiadja a friss előrejelzését, amelyben minden bizonnyal lerontja majd Magyarország növekedési kilátásait a jelenlegi, rendkívül optimista -3%-ról. Ez lesz a hét egyik legfontosabb eseménye.

Szerdán belföldön az MNB repotenderére érdemes figyelni, emellett érkezik a jegybank szeptemberi statisztikai mérlege is. Külföldön sem lesz mozgalmas a nap, Christina Lagarde a héten másodszor tart beszédet, ezen kívül az EU ipari termelésének augusztusi alakulása említhető még meg.

A csütörtök is rendkívül fontos nap lesz, ekkor kezdődik ugyanis az Európai Tanács kétnapos ülése, ahol a brexit-tárgyalásokkal kapcsolatos fejleményeket tekintik át az állam- és kormányfők. Boris Johnson brit miniszterelnök október 15-öt nevezte meg végső határidőnek, szerinte ha eddig nem születik egyetértés a felek között, akkor az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az EU-ból. Vízválasztó lesz tehát ez a hét, mert amennyiben nincs megállapodás csütörtökig, akkor az is kiderül, hogy Johnson blöffölt-e. ha folytatná a tárgyalásokat, az arról árulkodna, hogy valójában el akarja kerülni a megállapodás nélküli kizuhanást, ez pedig rövid távon nyugtatólag hathatna a piacokra.

Az EU-csúcs péntekre is átnyúlik, a munkahét utolsó napján emellett még érkezik augusztusi építőipari adat Magyarországon, megismerjük az MNB nemzetközi tartalékainak szeptemberi alakulását. Magyar idő szerint ezen a napon tartanák a második elnökjelölti vitát az Egyesült Államokban, de Donald Trump már jelezte, hogy az online megrendezendő vitán nem kíván részt venni. Mindezek mellett is érdemes figyelni az Egyesült Államokat, mert ha valamikor a jövő héten megegyezésre jutnának a demokraták és a republikánusok a mentőcsomagról, az nagy lökést adna a piacoknak is.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 09. Hogyan reagálnak a piacok és a gazdaság a világ két legfontosabb eseményére?

Címlapkép: Getty Images