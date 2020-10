Egyre nehezebb elhinni, hogy Magyarország válságálló - Az IMF szerint álom lehet a gyors kilábalás

Az eddigi 3,1 százalékról 6,1 százalékra rontotta a magyar gazdaság idei visszaesésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap (IMF) – derül ki a szervezet kedden megjelent kiadványából. Ezzel már szinte senki nem vár 5 százalékosnál kisebb zsugorodást a magyar GDP-ben, a tavaszi viszonylagos optimizmus után szép lassan kiábrándultak a szakértők, és már a kormány is belátta, hogy mi sem ússzuk meg olcsón a válságot.

Tavasszal még dicsekedtünk az IMF előrejelzésével

Várhatóan 6,1 százalékkal esik vissza a magyar GDP 2020-ban a korábban várt 3,1 százalék helyett – derül ki az IMF kedden megjelent World Economic Outlook (WEO) kiadványából. Egészen mostanáig a szervezet volt a legoptimistább a magyar gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, most azonban az azóta megismert adatok függvényében „alkalmazkodtak” a piaci várakozásokhoz.

A vártnál nagyobb visszaesés mellett az idei inflációs előrejelzését is megemelte a Valutaalap, az év végén 3,7%-os pénzromlásra számítanak. A GDP nagyobb visszaesése mellett pedig részben természetszerű, hogy Magyarország külső pozíciója is rosszabb lehet, a fizetési mérlegünk idei deficitje elérheti a GDP 1,6%-át, de még 2021-ben is 1 százalék közelében lehet.

A táblázatból látszik, hogy a magyar munkaerőpiacon is a korábban vártnál nagyobb sokkra számít az IMF, az idei és a jövő évi munkanélküliségre vonatkozó előrejelzését is felfelé módosította. A szervezet közgazdászai szerint 2020-ban 6% feletti munkanélküliséget is láthatunk, majd jövőre is csak 4,7%-ra mérséklődik ez. A KSH legfrissebb adatai szerint a második negyedévben 4,6% volt a munkanélküliség, vagyis, ha beigazolódik a Valutaalap becslése, akkor újabb elbocsátási hullám jöhet.

Az IMF mostani friss prognózisa egyébként nem lóg ki a sorból, hiszen már a kormány is 5-6 százalékos GDP-visszaesésről beszél, illetve nemrég az MNB is jelentősen rontotta becslését. Vagyis

ma nagyjából ez az 5-6 százalékos előrejelzés tűnik a többség által elfogadottnak.

Az MNB negyedévente megjelenő inflációs jelentésében szokta összegezni a friss várakozásokat. A legutolsó ilyen kiadvány szeptember végén jelent meg, vagyis viszonylag friss. Ebből is az látszik, hogy az IMF most rontott előrejelzése nem lóg ki a sorból, viszont a jövő évi kilábalással kapcsolatban talán csak az OECD pesszimistább a Valutaalapnál.

A 2021-es GDP-prognózist egyébként tavaszhoz képest csak 0,3 százalékponttal rontotta a szervezet, így most 3,9%-os növekedést várnak. Ez azonban valójában jelentős peszimizmust sugall, hiszen ha az idei évi prognózist a vártnál nagyobb sokk hatására lejjebb húzta az IMF, akkor az alacsonyabb bázis miatt automatkusan felfelé mozdulhatott volna el a 2021-es előrejelzés. Az, hogy ez nem így történt, azt jelzi, hogy a kilábás sebességét illetően jóval borúlátóbb lett a Valutaalap.

Európa éléről a középmezőnybe

Áprilisban még azzal büszkélkedhettünk, hogy egész Európában csak Szerbia úszhatja meg kisebb visszaeséssel a 2020-as évet nálunk. A kormány gyakran hangoztatta is ezt a megállapítást annak alátámasztására, mennyire válságálló a magyar gazdaság. Most azonban már nem ilyen kedvező a helyzet, a régióban sem számít kiemelkedően optimistának a Valutaalap véleménye.

A grafikonon az is látszik, hogy az idei 6,1%-os gazdasági visszaesés átlagosnak számítana a régióban, viszont 2021-ben Magyarországon várja a leggyengébb kilábalást az IMF.

Ha pedig megnézzük, hogyan változtak a növekedési kilátások az áprilisi WEO-hoz képest, akkor még rosszabb a kép a mi szempontunkból. Miközben ugyanis a magyar prognózist 3 százalékponttal rontották fél év alatt, rajtunk kívül csak Szlovákiában rontottak az előrejelzésen, de északi szomszédunknál is csak 0,9 százalékponttal. A másik oldalon a szlovén kilátásokat 1,3 százalékponttal, a lengyeleket pedig 1 százalékponttal javították.

Vagyis Magyarország régión belüli relatív pozíciója lett sokkal rosszabb.

Ennek több oka is lehet, sajnos a Valutaalap kiadványában nem szerepel szöveges elemzés. A legvalószínűbb, hogy a gazdaság első féléves teljesítménye nálunk múlta alul leginkább a tavaszi várakozásokat, vagyis a modellt frissítették az azóta megismert tényadatokkal. Egy másik lehetséges magyarázat a munkaerőpiac, hiszen ahogy említettük, a magyar munkanélküliségre vonatkozó becslését felemelte az IMF, miközben például Lengyelországban és Csehországban az áprilisi 8-9%-ról 3,4%-ra csökkentették a hasonló előrejelzést.

Ha nem csak a régiót, hanem egész Európát vizsgáljuk, akkor áprilishoz képest

csak a spanyol, a brit és a máltai kilátást rontották a magyarnál nagyobb mértékben.

Ha pedig a 2021-es kilátásokat is mellé tesszük, akkor a magyarnál csak a skandináv országok gazdasági növekedése lehet visszafogottabb. Náluk pedig idén jóval kisebb visszaesést vár a Valutaalap.

Vagyis összességében az IMF legfontosabb üzenete az, hogy a válságban ugyan nem tűnik kiemelten sérülékenynek a magyar gazdaság, viszont a kilábalásban lemaradhatunk Európa nagy része mögött.

Címlapkép: Getty Images