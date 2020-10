Koronavírus: egyetlen ábrán mutatjuk, mennyire szállhatott el a magyar járvány

Egy ideje már hozzászokhattunk, hogy a napi új regisztrált koronavírusos esetek száma 1000 körül mozog. Most mutatunk egy becslést a halálozások alakulásából kiindulva, ami kissé más járványgörbét rajzol fel.

A Portfolio írta meg elsőként, hogy Magyarország szeptemberben elérte a tesztkapacitások korlátját. Vagyis azért nem nő érdemben az új esetek száma, mert nem tudunk több tesztet végezni, nem azért, mert nem gyorsult volna a járvány terjedése. Így már hosszú ideje 1000 körül stabilizálódott a napi új regisztrált fertőzöttek száma.

A napokban Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem munkatársa is azt nyilatkozta a Portfolio-nak, hogy Magyarország nem tud 70 ezernél több tesztet végezni hetente, ezért fel is függesztették a járvány terjedését mutató reprodukciós ráta számolását. (Ez a szám azt méri, hogy egy fertőzött hány másikat fertőz meg, de a tesztkapacitás hiánya miatt nem most tükrözi a valós járványügyi helyzetet.)

Az elmúlt hetekben viszont emelkedett a halálozások száma, ami újabb támpontot jelent a járvány alakulásának vizsgálatához. Ha azt vesszük, hogy nagyából 1%-os a koronavírus halálozási rátája, és két hét a betegség lefolyása átlagosan, akkor a Portfolio becsléséből látható, hogy két héttel ezelőtt már nem 1000 körül kellett volna lennie a napi új regisztrált megbetegedéseknek, hanem 2000 körül (zöld vonal).

Amennyiben azzal is számolunk, hogy a második hullám elején a fiatalok körében terjedt inkább a járvány (nagyon alacsony halálozási ráta), majd egyre többen elkapták a betegséget az idősebb korosztályból (magasabb halálozási ráta), akkor is hasonló folyamatokat láthatunk (sötétzöld vonal).

Természetesen nem tudjuk, hogy a halálozási ráta valójában 0,5% vagy éppen 2-3% a koronavírus esetében (ami nagyon sok tényezőtől függ), de bármilyen arányt is feltételezünk, látható, hogy

trendjében emelkedő esetszámot implikál augusztus eleje és szeptember vége között, vagyis míg a regisztrált esetszámok inkább a járvány stagnálását sugallják, a halálozási gyorsulást jelez.

(Októberi adatokat csak később láthatunk, ahogy beérkeznek az új napi halálozások a következő időszakban.) Jól látható, hogy a narancssárga és a sötétzöld vonal szeptember közepéig együtt mozog, majd ezt követően a halálozásokból visszabecsült fertőzötti létszám további emelkedést mutat, miközben a regisztrált napi esetszám (narancssárga) ellaposodik.

Mindez újabb megerősítést jelent arra vonatkozóan, hogy Magyarország elérte a tesztkapacitások korlátját szeptemberben, azóta nem igazán tud több pozitív esetet kimutatni naponta, csak amiatt emelkedik az esetszám, ha a napi mintán belül nő a pozitív esetek aránya.

