Merkely Béla vezeti a szigorú ellenőrzéseket végző Covid Kommandót

Hetekig buborékban lesznek az úszók. Már két koronavírusos esetet találtak az ISL rajtja előtt - írja az Infostart.

Október 16-tól hat hétig a Nemzetközi Úszóliga (ISL) veszi birtokba a Duna Arénát, a járvány miatt pedig különleges intézkedések vonatkoznak a sorozat résztvevőire. A versenyzőket és az edzőiket, a szervezőket, a versenybíróságot és a szolgáltatókat, valamint az orvosi és ellenőrző csapat tagjait is beszámítva az 1300-at is meghaladja azoknak a száma, akikre a 12 oldalas „Megelőzési és beavatkozási protokoll” előírásai vonatkoznak - a portál beszámolója szerint.

Kiemelték, Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem rektora, az ellenőrzések és az előírások betartásáért felelős orvosegészségügyi csapat vezetője az SzPress Hírszolgálatnak elmondta, hogy a résztvevők egy alig néhány négyzetkilométeres szigorúan ellenőrzött zónájában töltik a következő heteket.

A buborékba tartozik a Duna Aréna, a Dagály Strand 50 méteres sátorral fedett nagymedencéje, a szálláshelyek, de azok a csapatszállító autóbuszok is, amelyeket naponta több alkalommal is fertőtleníteni fognak. Mindazoknak a versenyzőknek és a stábjuk tagjainak, akik már beköltöztek a hivatalos szálláshelyekre, tehát a két margitszigeti szállodába, a versenyek kezdetét megelőzően öt napon belül elvégzett, két negatív SARS CoV2 PCR tesztet igazoló hivatalos okirattal kellett rendelkezniük. A tesztelést a versenyek alatt ötnaponként megismételik, és ha pozitív eredményre bukkannak, az érintett versenyzőnek elkülönített szállodai szobában 14 napos karanténba kell vonulnia, ahol megfigyelés alatt lesz, míg súlyosabb esetekben a kezelés kórházban folytatódik.

Merkely Béla hangsúlyozta, hétfőn máris két pozitív esetet szűrtek ki, s ahogy kell, az előírásos protokoll szerint cselekedtek.

A versenysorozat minden résztvevőjének tudomásul kell vennie, hogy saját maga érdekében és a társai egészségének védelmében a buborékot semmilyen körülmények között nem szabad elhagynia. Kivételt csak azok a 90 percnél nem hosszabb margitszigeti egészségügyi séták jelenthetnek, amelyek viszont nem érinthetnek semmilyen nyilvános helyet – hangsúlyozta az orvosegészségügyi csapat első embere, aki nem cáfolta, hogy az ellenőrzéseket végző egységet máris Covid Kommandóként emlegetik.

A szigor mértékét jól mutatja, hogy a versenyzők még a kedvenc kabaláikat sem vihetik be a Duna Arénába, de tilos lesz csoportképek készítése, a kézfogás és az ölelkezés is. Az orr- és szájmaszk viselése, valamint a 2 méteres távolságtartás a medencén kívül alapvető elvárás a részvevők számára, akik a Duna Arénán belül csak előírt útvonalon haladhatnak. Az edzéseken egy sávban egyszerre csak öt úszó gyakorolhat, de még azt is szabályozzák, hogy miként kell egymást elkerülve a fordulóhoz érkezni - emelte ki az Infostart.

