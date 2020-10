Művészet és tudomány – Ez a hálózati gondolkodás nyelve

A COVID-19 megjelenése az élet szinte minden területére hatással volt. Nem meglepő tehát, hogy a téma megjelenik a művészeti színtéren is, méghozzá a világszerte elismert fizikus és hálózatkutató, Barabási Albert-László kiállításában jut szerephez, amely október 10-én nyílik a Ludwig Múzeumban. A tárlat kurátorával, Készman Józseffel többek között arról beszélgettünk, hogy mennyire jelent kihívást múzeumi keretek között megjeleníteni egy jelentős, 25 évre visszatekintő tudományos munkát, hogy vajon a kiállítás művészeti értéke vagy a tudományos ismeretterjesztése a meghatározóbb és hogy megérthető-e a tárlat Barabási munkásságának részletes ismerete nélkül, szükséges-e valamilyen előképzettség a befogadáshoz, értelmezéshez.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Hogyan jött az ötlet, hogy kiállítás formájában mutassák be Barabási Albert-László munkásságát?

A Barabási-féle hálózatkutató laboratórium, a BarabásiLab 25 éve készít különböző vizualizációkat. Olyan összefüggéseket próbálnak megjeleníteni, amelyeket csak vizuálisan lehet összefoglalni és elképzelni. Nem annyira meglepő ez, hiszen Barabási mindig hangsúlyozza, hogy annak idején nagyon érdekelte a képzőművészet, különösen a szobrászat, aztán a pályafutása inkább a tudomány irányába fejlődött. Ugyanakkor a képzőművészet iránti szeretete nem csitult, és elfogadta a Ludwig Múzeum felkérését.

A vizualizáció az a közös nevező, ami egyaránt jelen van a művészetben és a tudományban és össze is kapcsolja ezt a két területet.

A Rejtett mintázatok névre keresztelt kiállítás nem egy hagyományos értelemben vett képzőművészeti tárlat, hanem valahol a művészet és a tudomány határán helyezkedik el.

Mennyire jelentett kihívást a tudományos munkát kiállítás formájában, fizikailag megjeleníteni?

Nagyon jó szó a kihívás, tényleg szó szerint erről van szó, hiszen alapvetően ábrákról, képekről, diagramokról, fájlokról van szó, amit meg kell jeleníteni. Barabási maga is aktívan részt vett a kiállítás előkészületeiben, nagyjából egy éve napi kapcsolatban állunk, nélküle nem is sikerült volna megvalósítani a kiállítást.

Hibrid tárlatról van szó, teret kapnak a Barabási által csak adatszobrokként emlegetett 3D szobrok, de lesznek olyan elemei a kiállításnak, amelyeket csak virtuális valóság szemüveggel lehet megnézni.

A kettő összekapcsolódására is lesz példa, vagyis arra, hogy egy 3D nyomtatással előállított szoborra egy kiterjesztett valóság eszközzel ráközelítve lehet plusz információhoz jutni.

Kihívást jelent nemcsak a csúcstechnikák igénybe vétele, hanem az is, hogy Barabási munkásságából mit és hogyan mutassunk meg. Nem az volt a célunk, hogy a kiállítással kicsit közelítsünk a művészet felé, és nem is egyszerűen az, hogy megmutassuk a fizika vagy a hálózatkutatás esztétikáját, hanem az, hogy a megjelenítésekben kódolt információ valahogy visszafejthető legyen bárki számára, aki belép a kiállítótérbe.

Adódik tehát a kérdés: megérthető a tárlat Barabási műveinek, munkásságának ismerete nélkül is? Szükség van bármilyen előképzettségre a befogadáshoz?

A hálózatkutatási alapismeretek hiánya sem akadályozza a megértést, önmagában ezeknek a munkáknak az esztétikuma is elviszi a hátán az információkat. Persze az a cél, hogy a benne kódolt információk kiolvashatóak legyenek, ezért egy többszintű információs rendszerben gondolkodunk.

A kiállításon minden megjelenítéshez lesz rövid és hosszabb szöveg. Készül egy katalógus is, és a kiállítótérben az adott műnél egy QR-kód segítségével csatlakozni lehet egy online tárlatvezetéshez is: Barabási Albert-László előre felvett anyagban mutatja be a különböző kiállítási tárgyakat. Mindent igyekszünk megtenni azért, hogy a tárlat tényleg mindenki számára befogadható legyen.

Mennyiben hordoz a kiállítás művészi értéket és mennyiben tudományos ismeretterjesztés?

A kiállítás maga egyben tudományos ismeretterjesztés is. A megjelenő munkák mindegyike mögött van tartalom, van egy történet, és emellett nagyon fontos szerepe van az esztétikumnak.

Az igazi cél az lenne, hogy a kiállításon megjelenő módszer, szemlélet a hétköznapokban is elterjedhessen, az emberek használják a mindennapokban. Nem annyira elrugaszkodott felvetés ez, hiszen például szakdolgozatoknál már használhatóak olyan algoritmusok, amelyek a hálózati felfogáshoz hasonlóan képesek megjeleníteni az adatokat. A mesterséges intelligencia nem a jövő, hanem a jelen, a mindennapjaink szerves része. Épp ezért nagyon sok olyan művet mutatunk be, amely például MI segítségével készült.

Megjelennek az idei év történései a kiállításon? Barabási Albert-László többször is nyilatkozott például a koronavírussal kapcsolatban, megjelenik az a kiállítótérben?

Specifikusan a COVID-19 is megjelenik, Barabási napjainkban is az élen jár a vírushelyzet előrejelzésében, a lehetséges ellenszerek kikísérletezésében.

A kiállításon is lesz egy olyan rész, amelyik azt mutatja meg, hogy mely gyógyszerhatóanyagok milyen hatással vannak az új koronavírusra.

Általánosságban is szerepet kapnak a vírusok a kiállításon, különböző modelleken keresztül nagyon szemléletesen mutatja be Barabási a biológiai és a számítógépes vírusok terjedésének hasonlóságát. Sőt, azt is bemutatjuk, hogy egy álhír terjedése egy vírushoz hasonlóan milyen mintázatokat rajzol ki. A kiállítás címe is erre utal: rejtett mintázatok. Vannak olyan összefüggések, hasonlóságok, melyek talán nem evidensek, nem könnyen szemléltethetőek, de kísérletet teszünk erre.

Hogyan érinti az új koronavírus magát a kiállítást? Kellett-e valamit változtatni az alapkoncepción a járvány hatására?

Folyamatosan alakítjuk a kiállítást az aktuális helyzethez, például maximalizáljuk a látogatószámot, vagyis hogy egyidejűleg hányan tartózkodhatnak a kiállítótérben. Protokollokat kellett kidolgoznunk, de jelentősebben nem kellett változtatni az elképzeléseinken. Minimalizáljuk a kockázatot, amennyire tudjuk. Mivel interaktív kiállításról van szó, ezért a felületeket rendszeres időközönként fertőtlenítjük, ahogy arra kérjük a látogatókat is, hogy rendszeresen használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.

A cikk megjelenését a Ludwig Múzeum támogatta.

Címlapkép: Ludwig Múzeum