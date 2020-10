Takarékbank: idén nagyobbat zuhanhat, jövőre viszont kilőhet a magyar gazdaság

A második negyedévi vártnál nagyobb gazdasági visszaesés, és a második hullám megjelenése miatt a korábbinál nagyobb, 4,7 százalékos GDP-visszaeséssel számolnak a Takarékbank makrogazdasági elemzői. Jövőre viszont jelentősebb, 7,2 százalékos bővülést jeleznek. A második hullám ugyanakkor lassíthatja a visszapattanást. Várakozásaik szerint az idén 3,5 százalékos lesz az infláció, csak átmenetileg nő a munkanélküliség, a reálbérek emelkedése pedig tartós marad.

A gazdaságok talpra állása már a második negyedév közepétől elindult, köszönhetően a korlátozások fokozatos feloldásának, a gazdaságok újranyitásának. Egyes ágazatok éles, V-alakú felpattanást mutatnak, azonban az ágazatokat és az országokat különböző mértékű felpattanás jellemzi. A leggyorsabban a kiskereskedelem tért magához az üzletek újranyitásával, az elhalasztott fogyasztás pótlásával, ami június végére szinte minden országban stabilizálta az üzletek forgalmát. Lassabb ütemben, de egyre kedvezőbb jeleket mutat az ipar, egyes országokban az építőipar is. A nemzetközi turizmus, az erre épülő szolgáltatások, rendezvények felépülése azonban nem kezdődhet meg az oltóanyag tömeges alkalmazása nélkül, így ezen ágazatok stabilizálódása akár éveket vehet igénybe.

Az egyes országok kilábalását meghatározza a gazdasági szerkezet. A turizmustól nagymértékben függő dél-európai országok ezért jelentős hátrányból indulnak, amit a járvány ismételt gyorsulása is súlyosbít. A küldő, döntően északi országok azonban igencsak profitálhatnak az elmaradt nyaralásokból származó megtakarítások belső felhasználásából, ami a belföldi turizmus adatain is tükröződik, de a megtakarításokat nagy értékű árucikkek vásárlására is költhetik. Ebből kifolyólag a kilábalás is egyenlőtlen lesz rövidtávon.

A magas frekvenciájú, valós idejű adatok szerint a harmadik negyedév elejére a magyar gazdasági tevékenység visszaesése éves alapon 4,5-5 százalékra mérséklődött. Így a harmadik negyedévben már érdemi felpattanásra számítanak a Takarékbank elemzői, a GDP visszaesése 4,5-5 százalék közé enyhülhet, majd a kilábalás lassabban, de folytatódhat, döntően a járvány második hullámának erősségétől függően. A tavaszihoz hasonló korlátozásokra nem számítanak, mivel mind az egészségügy, mind a társadalom messze jobban fel van készülve, az egészségügyi berendezések, védőfelszerelések beszerzése nagyságrendekkel javította az ellenálló képességet. A következő hónapokban egyes terápiák, gyógyszerek is elérhetővé válhatnak, így talán elkerülhetők a súlyosabb korlátozó intézkedések, amelyek leginkább a gócpontokra fognak vonatkozni. Az ipar leállására már nem számítanak, az újabb korlátozások a szórakozás különböző formáira terjedhetnek ki, ugyanakkor lassíthatják a kilábalást.

Az idei visszaesés mértékét jelentősen, 4,7 százalékra rontják az elemzők a korábbi 3,2 százalékos várakozásukhoz képest, azonban az alacsonyabb bázis miatt a jövő évi növekedést érdemben, 7,2 százalékra javítják a korábbi 6,3 százalékos várakozásukról. Az idei alacsony bázis miatt a jövő évi második negyedévben a GDP növekedése elérheti a 18 százalékot is. A járvány esetlegesen súlyosabb második hulláma lassíthatja a kilábalást, így a kockázatok lefelé mutatnak.

A TAKARÉKBANK MAGYAR MAKROGAZDASÁGI ELŐREJELZÉSE 2020 2021 2022 Reál GDP éves változás, % -4,7 7,2 4,7 Háztartási fogyasztás, % -1,2 5,4 4,3 Kormányzati fogyasztás, % 3,6 -0,4 0,6 Állóeszköz-felhalmozás, % -8,4 8,8 5 Export, % -7,9 9,6 5,3 Import, % -5,6 8,4 4,6 Ipari termelés, % -7 13,5 5 Építőipari termelés, % -8,7 9,5 4,8 Kiskereskedelmi forgalom, % 1,7 6,4 4,2 Külkereskedelmi egyenleg, millió € 4.167 4.760 5.200 Fogyasztóiár-index éves átlag, % 3,5 3,7 3,2 Maginfláció éves átlag, % 4,1 3,4 3,1 Munkanélküliségi ráta, % 4,2 3,9 3,6 Nemzetgazd. foglalkoztatottság, % -1,2 0,9 0,8 Nemzetgazd. bruttó átlagkereset, % 9,8 8,4 8 Nettó reálbér, % 6,1 4,6 4,3 Háztart. nettó pü. vagyon, billió HUF 54,1 56,7 60,2 ÁHT egyenleg ESA-95, GDP %-a -8 -4,3 -2,8 Bruttó államadósság, GDP %-a 74 70,2 66,7 Folyó fizetési mérleg, GDP %-a -1,6 -0,8 -0,2 Külső finansz. képesség*, GDP %-a 1,6 2,3 2,6 Bruttó külső adósság*, GDP %-a 80,7 72,7 65 Nettó külső adósság*, GDP %-a 9,6 7,7 6,3 *Tartalmazza a közvetlen külföldi tőkebefektetéseken belüli egyéb tőke állományát **Forrás: KSH, Eurostat, MNB, Bloomberg

