Azt hiszed, Biden győzelme jelent kockázatot a piacokra és a gazdaságra? Van itt sokkal nagyobb veszély is

Az európai pénzügyi piacokra és a gazdaságra attól függetlenül hatást gyakorol majd az amerikai elnökválasztás, hogy ki költözik be a Fehér Házba - állítják közgazdászok és befektetők. A Saxo Bank elemzője szerint a botrányos elnökválasztással kapcsolatos kockázatokat alulértékeli a piac, míg Trump újraválasztása egy Európa ellen indított kereskedelmi háború rémével fenyeget.

Az amerikai elnökválasztás nem csak az Egyesült Államok lakosai számára fontos, de érezhető hatása lesz az Atlanti-óceán túlpartján is. Az európai piacokra és a gazdaságra mindenképpen hatást gyakorol majd az amerikai elnökválasztás, bárkit is választanak meg - nyilatkozták szakértők a CNBC-nek.

Az amerikai politika komoly kockázatokat rejt az európai gazdaságra a Berenberg Bank vezető közgazdásza, Holger Schmieding szerint. A közgazdász szerint amennyiben Trump veresége esetén nem ismeri el legitimnek a választás kimenetelét, az tömeges utcai tüntetésekhez és ezáltal jelentős bizonytalansághoz vezethet. Ha a billegő államokban szoros lesz az eredmény, és a levélszavazatok megszámlálása hosszú ideig tart majd, az több ponton támadhatóvá teszi a kivitelezést, és az sem kizárt, hogy a Legfelsőbb Bíróságnak kell majd kimondania a végső szót.

Ez jelentős mértékben rontaná a bizalmat a piacokon - mondta Schmieding.

Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza szintén a választás eredményének megtámadását nevezte meg fő kockázatként. Jakobsen - aki egyébként szeret nagyot mondani - szerint az amerikai elnökválasztás évtizedek óta nem látott kockázatot jelent. Felvázolta a lehetséges forgatókönyveket is:

a megtámadott eredményre 50% esélyt lát,

Joe Biden sima győzelmére 25% a valószínűség szerinte,

Trump győzelmére pedig szintén 25%.

Jakobsen szerint a piac nem árazza megfelelően a megtámadott eredmények lehetőségét.

A szakemberek kiemelték még az Európával esetlegesen indított kereskedelmi háború lehetőségét is, amely egyaránt káros lenne az Egyesült Államoknak és az EU-nak is, de mivel az EU többet exportál Amerikába, így főleg az EU-s országoknak okozna több problémát (az EU kereskedelmi többlete az USA-val szemben 153 milliárd euró volt 2019-ben). Schmieding szerint az EU az egyetlen régió, amely közel azonos mértékben tudna válaszcsapást adni Trump kereskedelmi háborús lépéseire.

Schmieding emellett Biden adóemelési terveire is felhívta a figyelmet, valamint a szigorú munkajogi szabályokra, amelyek gazdasági hatása bevezetésük esetén átgyűrűzne Európába is. Ehhez azonban tiszta demokrata győzelemre lenne szükség, azaz meg kéne nyerniük a Képviselőházat és a Szenátust is Biden győzelme mellé.

Ezzel azonban sok elemző nem ért egyet, és épp arra hívják fel a figyelmet, hogy Biden adóemelései és a költségvetési kiadások emelése az Amerikán kívüli piacok fellendülését hozhatja. A UBS alapkezelő szerint a demokrata kabinet költekezései sokkal jelentősebb hatást gyakorolnának a világgazdaságra, mint az adóemelések. Az alapkezelő egyébként 55% valószínűséget lát egy tiszta demokrata győzelemre, Biden győzelmére pedig 75%-os valószínűséget látnak.

