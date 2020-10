Benyújtották az új adócsomagot: kedvezőbb kisvállalati adó, adómentes pálinkafőzés, emelkedő cigarettaadó

Az Országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatban a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOT) adóbürokrácia csökkentésére tett javaslatai szerepelnek. Amennyiben a Parlament megszavazza a módosításokat, jövőre kedvezőbbé válik a kisvállalati adó, a vállalkozások segítséget kapnak az áfa-bevallásaik kitöltésekor, az elsőfokú államigazgatási ügyek döntő többsége illetékmentes, az otthoni magánfőzés és a bérfőzés pedig újra adómentes lesz. A javaslat tartalmazza az Európai Unió új szabályait is, azokat, amelyeket minden tagállamban kötelező alkalmazni.

A vállalkozások 2021. második félévétől számíthatnak a kormány egyik legjelentősebb adóügyi segítségére - írja a koronavirus.gov.hu. Az adóhivatal ugyanis félmillió vállalkozásnak készítheti el az áfa-bevallási tervezetét. A legbonyolultabb bevallás elkészítésén túl további könnyítéssel számolhatnak az induló vállalkozások. A speciális, személyre szabott segítségnyújtási időszaka, az ún. mentorálás eddig féléves időszaka egy évre nő. Könnyebb lesz az adótartozások rendezése is. A magánszemélyek akár már egymillió forintos tartozásig, az adózási előéletük alapján megbízhatónak minősített cégek pedig 3 millió forintig kérhetnek tartozásaikra – egy egyszerű kérelemmel - 12 havi pótlékmentes részletfizetést.

Jelentős könnyítések jönnek az iparűzési adóban is. A 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet ugyanis jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó, ami az öt százalékos újlakás-áfa mellett újabb lökést adhat a hazai építőiparnak. Mintegy 94 ezer, több telephellyel bíró vállalkozásnak is könnyítést hoz 2021, hiszen nem kell minden érintett önkormányzathoz benyújtaniuk a helyi iparűzési adóbevallásukat, elegendő lesz egyetlenegyet beküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz - hívta fel a figyelmet a hivatalos tájékoztató portál.

Kiemelték továbbá azt is, hogy egyszerűsödik és átláthatóbbá válik az adókedvezmények rendszere. A családi adókedvezmény mintájára a bizonyos betegségek után járó ún. személyi kedvezményt is az adóalapból számolják jövőre. A kedvezmény összege továbbra is évről-évre együtt nő minimálbérrel. A társasági adó kedvezményrendszerét is érinti az egyszerűsítés, amely megszünteti jövőre a cégek fejlesztési tartalékának 10 milliárd forintos felső határát.

A bürokratikus terhek könnyítésén felül adócsökkentésre számíthatnak a kisvállalati adót választók, a gyümölcstermesztők, az államigazgatási ügyeket intézők és az utazási irodák. A koronavírus-járványnak leginkább kitett turisztikai ágazat egyes szereplőinek hoz könnyítést a köztes értékesítők mentesítése a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetése alól, amely nagyjából három milliárd forintot hagyhat mintegy kétezer, turizmusban tevékenykedő vállalkozásnál.

A kisvállalati adó (kiva) nemcsak azért lesz még kedvezőbb jövőre, mert 11 százalékra csökken az adó mértéke, hanem azért, mert még több cég választhatja Magyarország legversenyképesebb adófajtáját. A bevételi értékhatár a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési pedig háromról hatmilliárd forintra nő.

Egyes okmányok kiállítása kivételével 2021-től az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentesek lesznek, amelynek köszönhetően évente másfélmillió államigazgatási ügy intézése válik ingyenessé. A magyar kormány 2010 óta küzdött a szabad pálinkafőzésért, és sikerült elérni azt, hogy ez a lehetőség minden uniós polgárt megillet. A kormány a kedvező szabályokat már 2021. január 1-től alkalmazza. Jövőre minden nagykorú, gyümölcstermesztő magyar állampolgár háztartásonként évi 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben adómentesen. A mentesség évente ugyanekkora mennyiségű párlat erejéig a bérfőzésre is érvényes.

A javaslat tartalmazza az Európai Unió új szabályait is, amelyeket minden tagállamban kötelező alkalmazni. Az egyik ilyen az Európai Unió e-kereskedelmi áfa csomagja, amely többek között eltörli a 22 eurót meg nem haladó import küldemények adómentességét. Azaz 2021. július 1-től minden külföldről (nem EU államból) rendelt áru után általános forgalmi adót kell fizetni. Az adómentességi szabályt kihasználó külföldi kereskedők nemcsak a tagállamok költségvetését károsították meg, hanem az európai unió piacán tevékenykedő tisztességes vállalkozásokat is. Néhány csalárd cég az EU-n belül is visszaélt az egységes piacra vonatkozó rendelkezésekkel, de ezt a kiskaput is bezárja az a hazai gazdálkodóknak kedvező módosítás, amely kimondja, hogy július 1-től alapvetően a fogyasztás helye szerinti tagállamban kell megfizetni az áfát távértékesítéskor.

Magyarországnak alkalmaznia kell az Európai Unió dohányadó irányelv szabályait is. A kormány a lehető leghosszabb időt kivárva január 1-től kezdődően két lépésben megemeli a dohánytermékek jövedéki adóját, így 2021. április 1-én éri el a jövedéki adó mértéke az EU által megkövetelt legalacsonyabb, minimum szintet - hangsúlyozták.

