Bréking! Adóemeléssel csap oda a füstmentes dohányterméknek a kormány

A kedden beterjesztett 2021-es adócsomagban szereplő tervek szerint két lépésben emeli a kormány jövőre a dohánytermékek jövedéki adóját. Még inkább előremutató lépés, hogy az új típusú dohánytermékek (hevített, égés nélküli dohánytermék) adótartalmát is emeli a kormány, erőteljesebb mértékben, 50 százalékkal.

A tervezettnél még nagyobb adóemelés jön a cigire

Varga Mihály pénzügyminiszter kedden nyújtotta be az őszi adócsomagot, ami a jövőre várható újabb adóügyi terveket tartalmazza. A 154 oldalas törvényjavaslat számos adónem esetében hoz alapvető változást (ezek részleteiről külön cikkben számolunk be hamarosan), így például a dohánytermékek jövedéki adóztatásában is.

A javaslat indoklásából kiderül ennek a lépésnek a háttere. A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló 2011/64/EU irányelve (2011. június 21.) tanácsi irányelv cigarettára meghatározott adóminimumának teljesítése érdekében

két lépcsőben, 2021. január 1-jén és április 1-jén emelkedik a cigaretta jövedéki adómértéke, valamint a termékhelyettesítő jellegre tekintettel, ahhoz igazodóan a többi dohánygyártmány jövedéki adómértéke.

A részletekből kiderül az az érdekesség, hogy 2021 januárjától a már törvénybe iktatottnál magasabb lesz az adóemelés a cigi esetében. Ezer darabonként 22800 forint helyett már januártól 24000 forint lesz az adó mértéke és a kiskereskedelmi eladási ár 23%, nem pedig 22%-a. Ez a mérték emelkedik tovább jövő áprilistól 26000 forint per ezer darabra. Vagyis az idén júliusi adótartalomhoz képest bő 20%-os adóemelés valósul meg.

A hevített termékek 50%-os adóemelést kapnak

Az új típusú dohánytermékek közül a füstmentes megoldást alkalmazó termékekre jelenleg 10 forintos jövedéki adó érvényes szálanként (egyszer használatos termékek, ezek a hevített megoldást alkalmazó megoldások), ez januártól 12,5 forintra, majd áprilistól 15 forintra emelkedik. Vagyis ennek a fajta füst nélküli dohányterméknek az adója 50%-kal emelkedhet jövőre.

A kormány ezzel fontos lépést tett meg. Korábbi cikkünkben ugyanis bemutattuk, hogy az új típusú dohánytermékek köre kevésbé szabályozott, és lényeges eltérés a hagyományos dohánytermékekhez képest, hogy a cigaretta esetében a jövedéki adó mértéke kb. 56%, addig a hevített termék esetén 15%. A 2021-ben életbe lépő adóváltozások következtében ez a rés csökkenhet.

Az idei adóállapotokat mutatta be egy konferencián Joó Tamás egészségügyi közgazdász.

A szakember akkor azt is hangsúlyozta, hogy az állam jelentős adóbevételtől esik el a hevített dohánytöltet piacának növekedése és a hagyományos dohánytermékekhez viszonyított óriási ”adóelőnye” miatt. Javaslatot is tett: a cigarettával azonos vagy közelítő adómértéket kell alkalmazni a hevített dohánytermékek esetében is. A most beterjesztett adócsomag alapján a kormány elindult ezen az úton.

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint a hevített dohánytermékek dohányt tartalmaznak és dohánytermékekként is kell szabályozni őket. A dohányzás visszaszorításában és a leszokás támogatásban csak a bizonyított módszerek alkalmazásának van létjogosultsága - idézte a szakember a szakmai kollégium állásfoglalását.

Az idehaza is gyors ütemben terjedő új típusú dohánytermékekkel több cikkünkben is foglalkoztunk az elmúlt egy évben.

Mi, hogyan drágul még?

Minden dohánytermék esetében emelkedik jövőre a jövedéki adó mértéke. A szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 400 forint ezer darabonként (ez 4180 forint ezer darabonként a jelenleg hatályos szabályok szerint). A finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra januártól 22400 forint lesz kilogrammonként az adó, áprilistól 23600 forint, a jelenlegi 20700 forintról. Itt érdemes szintén kiemelni, hogy a korábban elfogadott terv szerint januártól 21480 forint lett volna az adótartalom, de most ennél nagyobbat emel a kormány.

Az e-cigaretták töltőfolyadékára a jelenleg érvényes 20 forintos milliliterenkénti adótartalom januártól 25 forintra, áprilistól 30 forintra emelkedik, vagyis ebben az esetben is 50% az adóemelés mértéke. Ez azért nagyon érdekes, mert egy évvel ezelőtt a parlament még a kormány javaslatára arról döntött, hogy idén júliustól a korábbi 55 forint helyett 20 forint lesz az adótartalom milliliterenként. Most ezt akarja visszaemelni részlegesen a kormány.

A füst nélküli egyéb dohánytermékekre januártól 22400 forint lesz az adó mértéke kilogrammonként, április elsejétől pedig 23600 forint. Jelenleg 19600 forint ennek az adónak a mértéke, vagyis itt két lépcsőben szintén 20%-os adóemelés valósul meg.

A dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre januártól 22400 forintos adó vonatkozik kilogrammonként, ami jövő áprilisban 23600 forintra emelkedik. Idén ennek a terméknek az adója 19600 forint, a mostani javaslat tehát jövőre szintén 20%-os adóemelést jelent.

