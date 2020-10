Müller Cecília: Akár 50 százalékkal is csökkentheti a halálozást, a remdesivir hatóanyagú koronavírus elleni szer

Vérplazam kérdésben a szakértő elmondta, hogy rendkívül hatékony módja a kezelésnek, amennyiben középsúlyos az állapota a betegnek és úgy dönt az orvos, hogy javulhat az állapota a vérplazma alkalmazásával, akkor elkerülhető a súlyos állapot. Ha már olyan súlyos az állapota a betegnek, kiehészítő gyógyszerekre is szükség van. Egyelőre van elegendő vérplazma, de a növekvő esetszámok miatt továbbra is szükség van vérplazmára. Müller Cecília kéri, hogy aki átesett a betegségen jelentkezzen, mert közülük is csak minden 10. embernek van megfelelő mennyiségű ellenanyag a szervezetében.