Veszélyben az elektromobilitás további terjedése Európában

Az elektromos autózás egyre népszerűbbé válik mind a világon, úgy Európában is. A terjedést támogatásokkal és egyéb ösztönzőkkel is segítik a különböző államok, de a tervben lévő egyre szigorúbb kibocsátási kvóták nehéz helyzetbe hozhaják a gyártókat. Egy kutatás szerint a mostani gyors terjedés jelentősen lelassulhat további radikális szén-dioxid kvótacsökkentés nélkül, hiszen a gyártók többsége a plug-in hibrid technológiai miatt könnyen teljesíti a kvótákat. A gyártók arra figyelmeztetnek, hogy a töltési infrastruktúrát kellene megfelelően kiépíteni az újabb szigorítások helyett.

Az Európai Unió szigorú környezetvédelmi szabályai arra terelik az autógyártókat, hogy növeljék az elektromos autók eladását. A BMW, a PSA csoport, a Volvo és a Fiat-Tesla már 2020 első felétől megfelel az előírásoknak, de a Transport and Environment (T&E) kutatása alapján minden autógyártó teljesíteni fogja a 2020-ra elvárt szintet.

az elektromos autók (a T&E a hibrid és a teljesen elektromos járműveket is ide sorolja) piaci részesedése megháromszorozódhat idén.

A koronavírus-járvány ellenére az elektromos autók eladása jelentősen nőtt az idei évben a kibocsátási szabályok miatt, az elektromos autók részesedése 2020-ban elérheti a 10, majd 2021-ben a 15 százalékot.

A T&E az idei első félév számai alapján arra jutott, hogy az autógyártók jól alkalmazkodtak a helyzethez, és képesek betartani a szabályokat, de fennáll annak a kockázata, hogy a lendület 2021 után elfogy az EU hosszabb távú, egyelőre lazább szabályozása miatt.

Az elektromos autók értékesítése megugrott Európában az EU kibocsátási normáinak köszönhetően. Jövőre minden hetedik Európában eladott autó plug-in hibrid lesz…. de további ambiciózus szén-dioxid kibocsátási korlátozás nélkül 2022-ben elfogyhat a lendület.

A PSA csoport, a Volvo, a BMW és a Fiat-Chrysler (a Tesla-kreditekkel) már 2020 első felében megfelelt a szigorűbb kibocsátási normáknak, a Renault, a Nissan, a Toyota-Mazda és a Ford éppen csak kicsúsznak a megfelelésből, mindösszesen 2g/km szén-dioxid elmaradásuk van az elvárt értékhez képest. Az EU még 2018-ban döntötte el, hogy 2020-tól egy-egy cég, vagy cégcsoport új autóinak átlagos kibocsátása nem haladhatja meg a 95 gramm/km-es értéket, egyéb esetben az adott gyártó komoly bírságra számíthat.

Tovább vizsgálva a gyártói megfeleléseket, a Volkswagen 5, a Hyundai-Kia 7 illetve 3, a Daimler 9, míg a Jaguar-Land Rover 13 grammal csúszik ki a kvótából. Az említett cégeknek az év második felében - már amennyiben nem akarnak bírságot fizetni - vagy több plug in hibrid modellt kell értékesíteniük, vagy a Fiat-Chrysler példáján keresztül más társasággal összevonva kell meglennie a kvótának. A cég még a tavalyi évben „megvásárolta” a Tesla elektromos flottáját, hogy a saját kibocsátásába tudja elszámolni.

A Daimler várhatóan úgy teljesíti a kibocsátási limitet, hogy felpörgeti a plug-in hibrid eladásait, köztük az E- és a C-osztály értékesítését, illetve az idén gyorsan növekvő GLC eladásait.

Az T&E elemzése alapján az elektromos autók piaci részesedése az idén 3 százalékról 10 százalékra, majd jövőre 15 százalékra emelkedik, de négy év múlva is csak 20 százalékon állhat, ha a jelenlegi emissziós szabályozást nem módosítják.

A szervezet szerint aggasztó, hogy míg az elektromos autók eladásai szépen nőnek, addig az erősen szennyező SUV-ok eladásai is felfutottak, részesedésük 39 százalékkal új rekordot ért el 2020 első félévében. Ezt ösztönzi az EU szabályozás hiányossága, amely szerint a nehezebb autókra lazább szén-dioxid kvótát határoznak meg. Emellett, a ma eladott elektromos autók fele „hamis elektromos”, azaz plug in hibrid, amelyeket biztosan ritkábban töltenek a lehetségesnél, így a kibocsátásuk sem a laborban mért érték. Az eladott plug in hibrid SUV-ok valójában 2-4-szer szennyezőbbek a hivatalos kibocsátási értéknél, állapítja meg a T&E.

A T&E szerint az EU-nak legkésőbb 2035-ben be kell tiltania a belső égésű motorral szerelt gépjárművek értékesítését.

Az elektromos autó végül elterjed Európában, de a terepjárók értékesítése továbbra is gyors ütemben emelkedik. A rendkívül szennyező járművek kiszorításának egyetlen módja, ha az autógyártók egy pontos dátumot kapnak az eladások leállítására. A bioüzemanyaggal, „hamis elektromos hajtáslánccal" vagy fosszilis gázzal üzemelő autók mind szén-dioxidot bocsátanak ki, és 2035 után nem szabad őket forgalomba hozni.

Közben az autógyártókat tömörítő szervezet, az European Automobile Manufacturers (ACEA) szerint az elektromos autók értékesítését a különböző gazdaságélénkítő támogatási programok ugyan segítették, de ez a tendencia nem feltétlenül lesz hosszú távú. A szervezet közleménye szerint:

Nehéz előrejelezni a fogyasztói magatartás jövőbeli elmozdulásait a támogatások által vezérelt „mesterséges növekedésből”

Az ACEA szerint a döntéshozóknak meg kellene erősíteni a töltési infrastruktúrát és biztosítani kellene a zéró károsanyag-kibocsátású gépjárművek megfizethetőséget, mielőtt még szigorúbb szén-dioxid kvótákat vezetnek be.

Az Európai Bizottság a 2030-as klímacélok elérése érdekében már megtette javaslatait, köztük van a szén-dioxid-kibocsátás további szigorítása.

Címlapkép:Rolf Schulten/ullstein bild via Getty Images