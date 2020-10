Kijárási korlátozás, boltzár, karantén - Európa elbukott, visszatérnek a tavaszi intézkedések

Kijárási korlátozás, boltzárak, a nem egy háztartásban élők érintkezésének teljes tiltása, városok teljes lezárása - csak néhány azok közül az intézkedések közül, amelyeket az elmúlt napokban a legnagyobb európai országokban hoztak. A szigorúsági szintek már gyakorlatilag a tavaszi állapotoknak felelnek meg, a különbség abban van, hogy sok országban ezeket csak a legfertőzöttebb területekre rendelik el. Ezek általában a fővárosok és nagyvárosok, így az egyes országok lakosságának 20-30%-a is érintett a tavaszihoz hasonló szigorúságú lezárásokban, és az érintet területek száma napról-napra nő. Úgy néz ki, Európa kísérlete a laza járványkezelésre ősszel kudarcot vallot, így nem maradt más választás, mint lépcsőzetesen visszatérni a tavaszi útra. Európában Magyarország már kirívó esetnek számít a laza járványkezelésével.

Európába augusztus végén érkezett meg a második hullám, és akkor még úgy tűnt, hogy az újra felfutó esetszámokra a kormányzatok - látva a tavaszi lezárások súlyos gazdasági hatásait - megpróbálnak enyhébb, kevésbé általános választ adni. Ahogy a tavaszi teljes lezárás, úgy a szelektív védekezési stratégia is próbálkozás volt abban a tekintetben, hogy példa nélküli kísérletezésről van szó egy még mindig nem teljesen ismert járvány ellen. Ráadásul a próbálkozás is félszívű volt: a lakosság mobilitását, valamint fegyelmezettségének lazulását látva már akkor is felvetődött a kérdés, hogy határozott fellépések hiányában vajon a járványt féken lehet-e tartani. Nemcsak Magyarországon, de egész Európában jellemző volt, hogy a vírustagadók, a járványterjedés sajátosságait nem értők, vagy egyszerűen az első hullámban megfáradtak a korlátozások ellen foglaltak állást. Az egyes járványügyi stratégiákról reggeli cikkünkben írtunk részletesen:

Ősz derekára aztán pontosan az történt, amire a második hullám megjelenését enyhe intézkedésekkel végignéző európai kormányok cselekvőképtelenségét látva számíthattunk: a második hullám mértéke a legtöbb országban jelentősen meghaladta az első hullámban látott esetszámokat, a vírus gyakorlatilag akadálytalanul terjedt. A nagy nyugat-európai országok járványgörbéi egészen megszaladtak.

Míg a régiónk tavasszal a teljes elfojtás mellett döntött, és már sikerült csírájában elfojtanunk az első hullámot, addig ősszel a régiós országok is csak jelentős késéssel reagáltak a helyzetre, és több országban is meredek terjedésnek indult a betegség.

Mindezekre válaszul az európai kormányok jelentős késéssel, kapkodva rendelnek el a tavaszihoz nagyon hasonló intézkedéseket, ahelyett, hogy nyár végén, az emelkedő szakaszban ésszerűbb, lokális és szelektív intézkedéseket hoztak volna.

Október közepére a járványterjedés olyan mértéket öltött, amely már a lakosság ellenállása és a további gazdasági károk mellett sem tűrt halasztást, és határozott szigort váltott ki az európai kormányokból. Az állam- és kormányfők hajlamosak azt hangoztatni, hogy a tavaszi állapot semmiképp nem térhet vissza, miközben olyan intézkedéseket fogadnak el, amelyek gyakorlatilag már a tavaszi szigorúsági szintet súrolják. A teljesség igénye nélkül ezekből mutatunk be néhányat.

Szlovákia

Északi szomszédunk tavasszal is a leggyorsabbak között volt, ami a fertőzésarányos reakciót illeti, és ez most sincs másképp. A Szlovákiában a napokban meghozott intézkedések szinte példa nélküliek egyelőre az EU-ban, és a tavaszi helyzethez nagyon hasonló állapotokat idéznek:

a középiskolákat bezárták, bevezették a távoktatást, az általános iskolában kötelezővé tették a maszkviselést. Emellett a tanítás utáni tevékenységek (osztálykirándulások, plusz képzések) is elmaradnak.

Gyülekezési tilalmat vezettek be, egyszerre maximum hat fő tartózkodhat egy helyen egyszerre, függetlenül attól, hogy szabad téren, vagy bent történik-e az esemény.

Emellett a szabadban is kötelező maszkot viselni,

a tömegrendezvényeket betiltották (egyháziakat is).

Az edzőtermeket, a wellnessközpontokat, akvaparkokat, az uszodákat és a szaunákat bezárták, az éttermek csak elvitelre dolgozhatnak.

Visszatért az idősek vásárlási idősávja (9 és 11 óra között).

15 négyzetméterre csupán egy vásárló jut azokban a boltokban, amelyek még nyitva tarthatnak.

Igor Matovič emellett explicite kilátásba helyezte az ország teljes lezárását, amennyiben a helyzet nem javul. A szlovák kormány szerint egyébként a második hullám ötvenszer nagyobb az elsőnél, a jelenleg aktív fertőzöttek számát 200 ezerre becsülik (az első hullámban 1000 volt a legmagasabb szám). A szakemberek emellett úgy kalkuláltak, hogy a lakosság 35%-ának engedetlensége és szabálysértése elég ahhoz, hogy a helyzet ne javuljon, ez esetben pedig teljes lezárás vár az országra.

A fenti intézkedések addig maradnak érvényben, amíg a napi új fertőzöttek középértéke nem csökken 500 alá.

Olaszország

A déli ország volt a járvány első európai epicentruma, és az akkori gyors terjedést részben az okozta, hogy a lakosság nem vette komolyan a járványt, az előírt intézkedéseket nem tartották be még a korai szakaszban. Ennek eredményeképp 36 ezren hunytak el. Az országban a nyár folyamán is megléptek néhány szigorítást, és már a második járványhullám elején határozottabbak voltak, mint a többi európai országban, vélhetően ezért lehet az, hogy a fejlett nyugati országok közül Olaszországban relatíve alacsony az új esetek napi száma, de a minap így is rekordot döntött. Az országos intézkedések októberi szigorítását viszont így sem kerülték el. Jelenleg az alábbi intézkedések vannak érvényben vagy lépnek életbe a napokban:

gyülekezési tilalom van érvényben, megtiltották a magánjellegű rendezvényeket is,

egyszerre legfeljebb 6 fő tartózkodhat egy helyen, a magánlakásokban is, és otthon is ajánlott a maszkviselés, ha nem egy háztartásbelivel találkoznak,

az utcán, köztereken kötelező a maszkviselés, és 1 méteres távolságot kell tartani.

a zenés-táncos rendezvényeket betiltották, a bárok kilenckor bezárnak, az éttermek éjfélig lehetnek nyitva.

Tilos az utcán és köztereken alkoholt fogyasztani.

A kocogás csak egyénileg engedélyezett szabadtéren, egyéb sporttevékenységek folytatásakor maszkot kell hordani.

Az amatőr csapatsport-eseményeket betiltották, a profi mérkőzéseken egyszerre 1000 fő lehet jelen a stadionokban (ez vélhetően megváltozik majd),

a családi eseményeket viszont egyelőre 200 főig megtarthatják,

az iskolák nyitva vannak, de az oktatáson kívüli tevékenységeket betiltották.

A tömegközlekedési helykihasználtsága legfeljebb 80%-os lehet, és ennek szigorítását tervezik,

valamint el szeretnék érni a munkavállalók 60-70%-ának otthoni munkavégzését.

Az olasz hatóságok az intézkedést fokozottan ellenőrzik a fegyveres erők bevonásával, és a megszegők jelentős, akár 3000 eurós bírságot is kaphatnak. Az olasz egészségügyi miniszter egyébként megkérte a lakosságot, hogy a szomszédaikat ellenőrizzék, és jelentsék, ha szabálysértést tapasztalnak – a kijelentés nagy felháborodást keltett. Fontos kiemelni, hogy Olaszországban a régiós önkormányzatok is eltérő szabályokat hozhatnak, és hoztak is az elmúlt hónapokban attól függően, hogy hol milyen mértékben terjedt el a kór.

Mindemellett enyhe lazítás is történt, a karantén időtartamát például 10 napra csökkentették, igazodva a nemzetközi trendhez. A veszélyhelyzetet január 31-ig hosszabbították meg, ami érthető, mert a római kórházak már most túltelítődtek.

Franciaország

A francia kormány is azok közé tartozik, akik a védekezést nem általánosan, az egész országra kiterjedően szervezik, hanem a régiókat veszélyességük szerint rangsorolják. Tegnap viszont már Franciaországban is egészségügyi rendkívüli állapotot rendeltek el, amely lehetővé teszi a szigorú intézkedések meghozatalát az egész ország területén. Az új intézkedések keretén belül 4 hétre

visszatér a kijárási korlátozás, egyelőre este 8 és reggel 6 között, és csak a legveszélyeztetettebb területeken. Ide tartozik Párizs és agglomerációs területei, valamint olyan nagyvárosok, mint Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier.

Ide tartozik Párizs és agglomerációs területei, valamint olyan nagyvárosok, mint Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier. Ezeken a területeken a színházaknak, moziknak, éttermeknek este 9-kor be kell zárnia. Az így kényszerszabadságra kerülők fizetésének 100%-át átvállalja az állam.

Valamint Emmanuel Macron elnök felszólította a franciákat, hogy magánrendezvényeken se legyenek hatnál többen.

Ezeket a területeket egyelőre nem zárja le a kormány, azaz a ki-és bejárás napközben biztosított lesz. Akkor kerül egy térség a legveszélyeztetettebb kategóriába, ha a 100 ezer főre jutó fertőzésszám eléri a 250-et, vagy a 65 év felettiek körében a 100-at, vagy a lélegeztetőgép-kihasználtság 30% fölé emelkedik. Franciaországban egyelőre nem zárták be az egyetemeket, de a tantermek előadóiban csak a diákok fele lehet jelen. A kormány engedményeket is tett a napokban, a karantén idejét például 7 napra csökkentették. Az intézkedések szigorítását a lakosság felháborodással fogadta a nagyvárosokban.

Egyesült Királyság

Az ország az első hullámot elnyújtva és magas áldozatokkal élte meg, mivel az első hetekben a brit kormány a járvány elengedésére és a nyájimmunitás megszerzésére játszott, a második hullámban viszont ők is jelentős intézkedéseket hoztak, megelőzve a többi országot. A britek például sokkal szigorúbban korlátozták a lakossági érintkezéseket, mint Európa többi része, a lakossági csoportosulásokat 6 főben maximálták, és a magáneseményeken sem vehetnek részt ennél többen. A brit szabályozás azonban nem egységes, az országot ugyanis több területre osztják aszerint, hogy a járványhelyzet milyen, és a szabályozás az olasz rendszerhez képest sokkal inkább célzott. Három szint van, amelyre különböző szabályok vonatkoznak:

az alacsony készültségi szinten 6 főnél többen nem érintkezhetnek egyszerre, a puboknak és a szórakozóhelyeknek 10-kor be kell zárniuk.

A következő, magas készültségi szinten már a nem egy háztartásban élő emberek egyáltalán nem találkozhatnak zárt térben, magánlakásokban sem, szabad téren pedig legfeljebb hatan. A britek több területet is ide soroltak az intézkedés kihirdetésekor.

A nagyon magas készültségi szint a harmadik fok, itt a pubokat és a bárokat teljesen bezárják. Azokon a területeken rendelik ezt a szintet, ahol az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás túlságosan magas. Jelenleg Liverpool és környéke tartozik ide.

Az egyes szinteket területenként határozzák meg: ahol romlik a járványhelyzet, azt eggyel feljebb sorolják a készültségi listán, és akkor a korábban meglévő intézkedésekhez újabbak lépnek életbe. A harmadik fokozatú készültségi szint gyakorlatilag a tavaszi állapotoknak felel meg.

A kormány mai bejelentése szerint London és környéke is a magas veszélyeztetettségi kategóriába kerül.

Németország

Németországban is cizellált és szelektív intézkedések vannak érvényben, az országra az első hullámban is jellemző volt a decentralizált járványkezelés – összehangolt lépések mellett természetesen. Föderációról van szó, így a szövetségi kormánynak sokszor hatásköri akadályai is vannak az intézkedések elrendelésére. Jelenleg így területenként eltérő intézkedések vannak érvényben, amelyek közül Berlint érdemes kiemelni, mert ez a város számít a járvány epicentrumának, így itt a legszigorúbbak az intézkedések.

A vendéglátóhelyek és üzletek 23 és 6 óra között zárva tartanak.

Közterületen legfeljebb 5 ember, magánrendezvényeken maximum 25 ember tartózkodhat együtt.

Ezen kívül korlátozzák a Berlinből érkezők belépését több tartományban is.

Valamint aki étterembe, kocsmába látogat, annak meg kell adnia az elérhetőségeit több tartományban is.

Szigorítást akkor kell hoznia egy tartománynak, ha a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma meghaladja az ötvenet. Németország egyébként a kontaktkutatásban látja a járványkezelés lehetőségét, ennek a szemléletnek köszönhetőek a fenti szabályok is. Angela Merkel tegnap kijelentette, hogy döntő pillanat előtt áll az ország, és ha a jelenlegi szabályokkal nem sikerül megakadályozni a vírus terjedését, akkor további szigorítások jönnek. Markus Söder bajor miniszterelnök hozzátette:

Németország sokkal közelebb van egy újabb általános zárlathoz, mint sokan gondolják. Ráadásul a helyzet talán nehezebb is, mint a március-áprilisi időszakban, mert "akkor a tavasz reménye volt előttünk, most viszont a tél kihívása".



Spanyolország

A déli ország Olaszország mellett a másik leginkább érintett ország volt az első hullámban, őket azonban egyelőre kisebb szigor jellemzi az olaszokhoz képest, és a fertőzésszámok is magasabbak. Spanyolországban manapság nem a központi intézkedések, hanem a tartományi fellépések a jellemzőek. Ezek közül a legszigorúbb kétségkívül Madrid és környékének lezárása volt:

megtiltották a be és kilépést a városból és a környékbeli településekről, bizonyos kivételekkel (például munkába, iskolába járás, hivatalos ügyintézés, egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele),

a bároknak és éttermeknek 10-kor be kell zárniuk, és napközben is csak a kapacitásuk feléig fogadhatnak vendégeket.

A gyülekezést 6 főben maximálták,

Tegnap jelentették be Katalóniában is, hogy szigorú korlátozásokat vezetnek be, amelyek egyelőre két hétig vannak érvényben:

ennek értelmében az éttermek csak elvitelre és megrendelésre dolgozhatnak,

zárva vannak a játéktermek, kaszinók,

a kereskedelmi egységek csak 30%-os kapacitáson üzemelhetnek, a sportközpontokban és kulturális intézményekben 50%-os lehet a helykihasználás.

Az egyetemeket bezárták, az alsóbb szintű oktatási intézményeket egyelőre nem,

két hétre felfüggesztik a sportrendezvényeket is.

Az ilyen célzott lezárásokat azokban a tartományokban rendelik el, ahol a 100 ezer főre jutó fertőzések száma meghaladja az 500-at, a kórházak intenzív részlegének telítettsége eléri a 35%-ot, és az elvégzett tesztek több mint 10%-a pozitív. Ezek a lezárások vagy szigorú korlátozások jelenleg több mint 10 millió embert érintenek. A célzott és szelektív intézkedések mellett természetesen általános intézkedések is érvényben vannak az országban:

6 év felett kötelező a maszkviselés szabad téren és zárt terekben egyáltalán, ahol a két méteres távolság megtartása nem lehetséges.

a különleges elbírálás alá nem eső területeken is be kell zárnia a szórakozóhelyeknek és vendéglátóegységeknek 1-kor, éjféltől már nem fogadhatnak vendéget.

illetve szabad téren tilos az alkoholfogyasztás és dohányzás is, ha nem lehet távolságot tartani.

Az általános intézkedéseket már nyáron meghozták, az új elem a tartományok lezárása. A madridi hatóságok nem fogadták örömmel a korlátozásokat, számításaik szerint az ország gazdaságának 7 milliárd eurós kárt okoz majd a madridi lezárás.

Csehország

Az ország ma Európa egyik legfertőzöttebb országa, a napi esetszámok a tízezret közelítik. A cseh kormány határozott választ adott erre a problémára, az új intézkedések már a tavaszi lezárás hangulatát idézik, de egyelőre ideiglenesek, két hétre szólnak:

bezártak a mozik, színházak, állatkertek, fürdők, szabadidőközpontok,

felfüggesztették a sporteseményeket (a legmagasabb osztályban is), kivéve a nemzetközi mérkőzéseket.

A bárokat, klubokat, vendéglőket bezárták.

Az iskolákban rotációs rendszert vezettek be, a felsőtagozatos diákoknak az általános iskolában egyszerre csak a fele lehet jelen az osztályteremben, a másik fele távoktatásban vesz részt. Az alsótagozatos diákokat mind hazaküldték.

Ideiglenesen 6 főben korlátozták a gyülekezéseket,

de a vallási, sport- vagy kulturális eseményeken is legfeljebb 20 ember gyűlhet össze szabadtéren, zárt térben 10.

Megtiltották az alkoholfogyasztást köztereken, utcákon.

Vannak olyan intézkedések is, amelyek azonban nem két hétre szólnak, hanem általánosan érvényben maradnak akkor is, ha a két hét letelik:

ilyen a maszkviselési kötelezettség zárt térben, tömegközlekedési eszközön és megállókban,

A középiskolákat és az egyetemeket pedig már korábban bezárták.

Emellett lekapcsolták a közösségi Wifi-szolgáltatást is.

Andrej Babiš miniszterelnök amennyiben a reprodukciós ráta 0,8 alá szorul vissza, akkor enyhíteni fognak az intézkedéseken.

Ez már majdnem olyan, mint tavasszal

Természetesen a fenti példák nem teljes körűek, több európai ország is a szigorítás útjára lép, vagy fontolgatja azt. Az eddig bevezetett intézkedések ránézésre még mindig enyhébbek, mint a tavaszi korlátozások, leginkább a kijárási korlátozás miatt, amelyet egyik európai ország sem lépett meg (valójában sem lépte meg ezt több tagállam, például Szlovákia). Az interakciók drasztikus elvágása (főleg a találkozások 6 főben maximálása) viszont majdnem ezzel egyenértékű intézkedés, a magánlakásokban tartandó összejövetelek explicit korlátozása egyes országokban pedig túlmutat a tavaszi szinten is.

A kormány –és államfők állítása tehát, mely szerint a tavaszi állapotok nem térhetnek vissza, inkább számít kommunikációs fogásnak, amely a vírusszkeptikusok széles rétegének lenyugtatásaként értelmezhető, mint valós helyzetértékelésnek, mert a tavaszi állapotok sok európai országban és régióban már kvázi visszatértek. Azt is fontos elmondani, hogy mindez leginkább csak a szabályozási környezetet illetően van így, amennyiben a lakosság nem tartja be ezeket – márpedig az őszi fegyelem sokkal lazább, mint a tavaszi – akkor a járványterjedés nem fog olyan látványosat fékezni, mint a tavaszi lezáráskor. Erre viszont már nem biztos, hogy további szigorítások elrendelésével kell reagálni, mert a fent bemutatott intézkedéseknek már hatásosnak kell lenniük, sokkal inkább azok egyre szigorúbb betartatása lenne a megfelelő válasz.

A nemzetközi összehasonlításból kimaradt Magyarország, az itthoni szabályok és a hatóság fellépése ugyanis európai szinten már extrém lazának minősíthetők, miközben a detektálási arányunk a legrosszabbak között van, és a lakosságarányos új-esetszámok terén is rosszul állunk (bár a hivatalos napi esetszámok teljesen semmitmondóak a tesztkapacitások gyors kimerülése miatt). A magyar szabályozásokkal (pontosabban azok hiányával) és a lakosság viselkedésével kapcsolatban mi is hangot adtunk aggályainknak:

A cikk 2020. október 15-én délután jelent meg. Az elmúlt héten napról-napra rendeltek el újabb intézkedéseket, így előfordulhat, hogy a cikk megjelenése óta a vizsgált országokban újabb szigorításokra került sor.

Címlapkép: Getty Images