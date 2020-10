Koronavírus: rekord Olaszországban, rendkívüli intézkedések Franciaországban és Spanyolországban

A múlt héten jelentette be az FBI, hogy meghiúsított egy Michigan állam kormányzója, Gretchen Whitmer ellen tervezett merényletet. A legfrissebb nyomozati anyagokból és bírósági dokumentumokból kiderült, hogy nemcsak Michiganben, hanem Virginiában is merényletet tervezett egy több államon, több szervezeten is átívelő szélsőséges politikai hálózat. Az elkövetés indítéka elsősorban a koronavírus-korlátozásokhoz köthető frusztráció volt, hosszabb távon pedig egy decentralizált, önellátó közösséget akartak létrehozni az államapparátus megdöntésével. Illegálisan módosított fegyvereket és bombákat is felhalmoztak, az FBI beépített emberei buktatták le őket.