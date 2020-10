Megvan, mikor adják át a 3-as metró felújított szakaszát

Átadják a Budapesten utazóknak az M3-as metró felújított, Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér közötti szakaszát 2020. október 22-én, csütörtökön 17 órakor - derül ki a BKK közleményéből.

A leglátványosabb változás a négy átépített, letisztult látványvilágú, utastereiben szimbólumokat, finom gesztusokat megjelenítő állomás, ugyanakkor megújultak az alagúti terek, a pályahálózat, a vasúti és a biztonsági berendezések, a tájékoztató elemek és a metróvonal elektronikai hálózata is.

Az M3-as metró teljesen megújult Határ út, Pöttyös utca, Ecseri út és Népliget állomása letisztult és modern látványvilágot kapott, a megállók kényelmesebbek, biztonságosabbak és a LED-es megvilágításuknak köszönhetően nemcsak világosabbak, de energiatakarékosabbak is lettek. Ám nemcsak a metróvonal látható részeit érintette a rekonstrukció: a korszerű közösségi közlekedési szolgáltatás szempontjából még fontosabb, hogy a teljes vonali infrastruktúra megújult, az állomásokon kívüli terek, a vágányok, a vasúti, a biztonsági, a szellőzőberendezések, a gépészeti rendszer és az utastájékoztatási elemek is.

A déli szakasz korszerűsítése azonban nem fejeződik be: a teljes körű akadálymentesítés megvalósításával folytatódnak a munkálatok, hogy 2021 végére a megújult állomások mindenki számára elérhetők legyenek. A Határ út és Népliget állomáson már elkészültek a felvonóbeépítések és hamarosan az utazóközönség számára is elérhetővé válnak, a Pöttyös utca és az Ecseri út állomáson pedig jelenleg is tartanak az előkészítő munkálatok.

2020. október 22-én, csütörtökön délutántól az M3-as metró újra a teljes vonalon, Újpest-központ és Kőbánya-Kispest között közlekedik.

A középső szakaszon korábban lezárt állomásokon (Arany János utca, Ferenciek tere, Corvin-negyed és Semmelweis Klinikák) a metró a továbbiakban sem áll meg, ezek az állomások változatlanul a felszíni járatokkal, illetve a Népliget és a Kálvin tér között közlekedő M30-as állomáspótló busszal közelíthetők meg.

A déli szakaszon megszokott, alternatív eljutási lehetőségeket biztosító buszjáratokkal továbbra is lehet utazni. Az M3-as metróvonal rekonstrukciója a középső szakaszon folytatódik majd, amelyről a BKK és a BKV a későbbiekben ad részletes tájékoztatást - írják.

Címlapkép és képek forrása: BKK