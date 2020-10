Miért robbant be Magyarországon a koronavírus-járvány? Itt a magyarázat a professzortól

Mivel az első hullám során nem volt olyan magas a megbetegedések száma, az első ijedtség után a koronavírus megjelenése nem váltott ki félelmet a lakosságból - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb" - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Vasárnap.hu-nak. Emlékeztetett: az első hullámban nagyon jól védekeztünk. Mindenki azon csodálkozott, hogy Közép-Kelet-Európában miért van ilyen kevés eset. Azért, mert az idejekorán érkező döntések egyértelműen és azonnal megjelentek társadalmi szinten, és valamennyien nagyon komolyan vettük, betartottuk az előírásokat. Társas kapcsolataink intenzitását 60-90 százalékkal csökkentettük.

"Ez nyilvánvalóan a mi társadalmi lényünknek és életünknek komoly veszteség, mégis képesek voltunk rá, így a járványt gyakorlatilag még annak magyarországi kifejlődése előtt meg tudtuk állítani" - fogalmazott.

Mivel az első hullám során nem volt olyan magas a megbetegedések száma, az első ijedtség után a koronavírus megjelenése nem váltott ki félelmet a lakosságból

- mondta Merkely.

Olaszországban pont fordított a helyzet: ott nagyon komoly járvány zajlott, így ők most sokkal fegyelmezettebbek. Náluk később indult a második hullám, és kevesebb a megbetegedések száma is, hiszen most már a lakosság fegyelmezetten betartja a járványügyi szabályokat. Tehát nem a vírus erősödött, hanem mi lettünk lazábbak itt Magyarországon - válaszolta Merkely.

Mi magyarok fokozatosan ismét kezdjük betartani a szabályokat - mondta. "Nem lehet még egyszer bezárni az országot úgy, ahogy a járvány első hullámának idején. Akkor még nem ismertük igazán a vírust, ma már tudjuk, hogy hol tudja a legnagyobb pusztítást végezni, mikor veszélyes, és felkészülhetünk a kezelésére" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "ennek ellenére továbbra is azt javaslom, hogy amennyi megbetegedést el lehet kerülni, azt kerüljük is el, mert soha nem lehet tudni, hogy a vírus – korosztálytól függetlenül – milyen immunológiai reakciókat vált ki az egyénből". Vagyis bármely életkorban lehet a vírus lefolyása súlyos, adott esetben halálos, ugyanakkor az biztos, hogy az idősebbek esetében ez lényegesen nagyobb gyakorisággal fordul elő - vélte.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 01. Jakab Ferenc a járványgörbéről: gyorsvonatként rohanunk a vesztünkbe

Címlapkép: Getty Images