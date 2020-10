Újabb autóipari beruházás érkezik Magyarországra

Újabb beruházást hajt végre Miskolcon a Patec szingapúri vállalat. Ez új munkahelyeket jelent, és a magyar autóipari beszállítói ágazatot is erősíteni fogja - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Facebook-oldalán.

A Szingapúrból jelentkező Szijjártó Péter elmondta: a Patec eddig is működött Miskolcon, alapvetően ablaktörlőkhöz gyártott eszközöket. Ez az autóipari beszállító vállalat most egy 1,7 milliárd forintos beruházást hajt végre Miskolcon. Ehhez félmilliárd forintos kormányzati támogatást kap. A beruházás 71 új munkahelyet jelent - hangsúlyozta.

Ez nemcsak az autóipari beszállító vállalat kapacitását növeli meg, hanem az ipari robotok gyártásának és fejlesztésének első fázisát is jelenti

- tette hozzá.

A miniszter azt is elmondta, hogy a cég az egyik legnagyobb vállalatcsoport Szingapúrban - amely a hadiiparban is tevékenykedik -, és előrehaladott tárgyalásokat folytat a Rábával. Arról tárgyalnak, hogy a Rába futóműveket gyártson a szingapúri hadiipari vállalat járműveihez. Továbbá arról is zajlanak egyeztetések, hogy komplett harci járművek gyártását a Rábával közös vállalkozásban Magyarországra hozná a szingapúri vállalat - ismertette Szijjártó Péter.

