A napenergia lehet az évtized sztárja, átveheti a vezetést az áramtermelésben

Az már szinte közmegegyezés a legtöbbek számára, hogy a következő évtizedek a megújuló energiákról fognak szólni. Előző cikkeinkben már részletesebben is foglalkoztunk a koronavírus-járvány energiaszektorra gyakorolt hatásával, illetve a fosszilis energiahordozók, mint a szén, olaj és földgáz jövőbeli kilátásaival. Most a megújuló energiaforrásokat vesszük közelebbről is szemügyre, beleértve az áramtermelésben játszott szerepüket, illetve az üzemanyagfelhasználás terén a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által kiadott World Energy Outlook 2020 jelentése alapján.