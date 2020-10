Amerikai elnökválasztás: Trump begyújtotta a rakétákat az utolsó napokra

Sorra járja végig a csatatér-államokat Donald Trump republikánus elnök a következő napokban. A kampányeseményekre nagy szüksége van, a felmérések szerint ugyanis jelentős a lemaradása a demokrata Joe Bidennel szemben.

Donald Trump október eleji koronavírus megbetegedése miatt nagyjából egy hétre kiesett a kampányból, így most rohamos ütemben próbálja meg pótolni a lemaradását. Csak ezen a hétvégén végigjárja a csatatér-államok nagy részét - írja a Reuters. Az elnök megfordul Michiganben, Wisconsinban, Pennsylvaniában, Nevadában, míg Arizonába hétfőn látogat, Georgiát pedig pénteken járja meg.

A fenti államok közül többen is Trumpnak sikerült 2016-ban nyernie, most azonban több államban is jelentős lemaradásban van.

Joe Biden demokrata jelölt szintén aktív volt az elmúlt hetekben, annak ellenére, hogy a járvány miatt előzetesen nem tervezett személyes kampányeseményeket. Ezen a hétvégén Biden nem is utazik sehova, Delaware-i otthonában tölti a hétvégét. Kamala Harris alelnök szintén nem vesz részt kampányeseményen ezen a hétvégén.

Az elnökválasztásra november 3-án kerül sor, a levélszavazatokból már csaknem 23 milliót leadtak a választók. A következő elnökjelölti vitára jövő csütörtökön kerül sor, az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Címlapkép: Getty Images