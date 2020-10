Egy pillanat alatt veszítette el az EU hosszú évek munkáját a koronavírus-járvány miatt

A koronavírus-járvány kirobbanása előtt kedvező folyamatokat láthattunk az Európai Unióban, sosem látott mélységbe csökkent a munkanélküliség, javult az emberek életkörülménye, illetve a közpénzügyek is jól alakultak. A termelékenység tartósan növekvő trendben volt az elmúlt években, ami a gazdaság tartós növekedése szempontjából is kedvező hírnek mondható - derült ki az Európai Bizottság munkaerőpiaci elemzéséből. Ezt a helyzetet törte meg a járvány, ami igen komoly kihívást jelent az emberélet megvésése, az EU népességének egészsége, illetve a gazdaság szempontjából is.

Igaz, a termelékenységi adatok mögé nézve már jelentős különbségeket láthatunk az egyes országokban, de az összkép biztató volt, főképp a felzárkózó, közép-kelet-európai országokban javult nagyot a helyzet. Magyarország a középmezőnyben foglal helyet EU-s szinten, de a térség teljesítményétől azért jelentősen elmarad.

A koronavírus-járvány viszont a második világháború óta nem látott összeomlást hozott, így a világjárvány várhatóan nagyobb hatással lesz a gazdaságra, mint a 2008-2009-es krízis volt. Mégis, az EU a koronavírus-járvány első hullámában igen sikeresen kezelte a munkaerőpiaci válságot, hiszen széles körben elterjedtek a bértámogatási programok, amelyek segítettek megóvni rengeteg munkahelyet.