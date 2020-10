43 százalékos drágulás egyetlen hónap alatt - Árrobbanás a magyar boltokban

Bizonyos filteres teák ára egy hónap alatt akár 43 százalékkal drágult a magyar üzletekben. A Pénzcentrum utánajárt, mi állhat a háttérben és annak is, mire számíthatnak a vásárlók a jövőben.

A KSH hónapról-hónapra kiadja több mint száz termék és szolgáltatás átlagárnak a változását, így is vizsgálva az inflációt mértékét az országban. Nem minden, sokak által fogyasztatott termék kerül azonban be a kosárba. Így kimaradhatnak olyanok is, mint a filteres tea, amely azonban jó eséllyel a legtöbb háztartásban megtalálható. Érdekes, hogy a KSH 2017-ig vezette a 20 filteres Ceylon tea árváltozását, 3 éve azonban ez már nem történik meg - írja a Pénzcentrum. Jól szemlélteti azonban az idei árrobbanást, ha megnézzük a korábbi évek adatait: 2015-2017 között a filteres Ceylon tea átlagára 24 százalékkal emelkedett.

A Pénzcentrum idén nyáron kiszúrta, hogy a Pickwick termékek ára jelentősen megemelkedett:

a magyar diszkontokban egy hónap alatt 33 százalékkal nőtt a márka filteres teáinak az ára, a Tescóban, Auchanban és a Sparban pedig 43 százalékkal (az általuk számolt idei feburár-máciusi átlagárhoz képest).

Vásárlóként érdeklődtek a Pickwick élelmiszeripari vállalat Facebook oldalán, mégis mi okozta a kirobbanó áremelkedést?

Az áremelkedést egyrészt a járvány miatt bevezetett óvintézkedések többletköltsége, másrészt a forint romlása és természetesen egyes alapanyagok megnövekedett beszerzési ára okozta

- válaszolta vásárlói kérdésre a vállalat. A Pickwick azonban csak egy, a boltok által forgalmazott temérdek márka közül, éppen ezért kíváncsiak voltunk arra is, hogy a vásárlók tapasztalhatnak-e átfogó, az egész termékkategóriát érintő markáns drágulást az elkövetkezendőkben.

A portál megkereste a legnagyobb kiskereskedelmi láncokat. Hogy mi okozta a drágulást, várható-e, hogy a jövőben a filteres teák ára tovább nőjön, és vajon az áremelkedés érinti-e a saját márkás termékeket, kiderül a cikkből, amelyet teljes terjedelmében ide kattintva lehet elolvasni.

Címlapkép: Getty Images