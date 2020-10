A tomboló második hullám árnyékában újra felpörgött a pénzgyártás Európában

Nyáron úgy nézett ki, hogy az Európai Központi Bank fokozatosan visszafogja a pandémiás vészhelyzeti programján keresztül történő pénznyomtatást, szeptemberben azonban újra nőtt a felvásárolt állampapírok összege augusztushoz képest. Az állományt tekintve továbbra is Olaszország járt a legjobban, de az új vásárlások során az EKB már látványosan figyelembe veszi a tőkejegyzési kulcsokat. A PEPP-en keresztül szeptemberben is messze több papírt vásárolt az EU jegybankja, mint bármelyik más korábbi program keretén belül.

Az Európai Központi Bank 2020 márciusában, a koronavírus okozta piaci pánik közepette jelentette be a pandémiás eszközvásárlási programját (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), amelynek két célja volt: azonnali finanszírozást nyújtani a tagállamoknak, akik precedens nélküli nagyságú fiskális ösztönzésekről döntöttek, valamint lenyugtatni a befektetőket, mivel a perifériás eurózóna tagállamok kötvényei iránt a magas kockázat miatt elapadt a kereslet, a tízéves hozamok meredek emelkedésbe kezdtek.

A válság előtt is jelentős bruttó finanszírozási igényű olasz költségvetésnek a megnövekedett hozamok nagy többletterhet jelentettek volna, ráadásul még ilyen szinteken sem biztos, hogy találtak volna finanszírozást a költéseikhez, vagy a későbbi refinanszírozáshoz. Az ábrán is látszik, hogy az EKB-nak azonnal sikerült letörnie a hozamokat, és mivel a kötvények kockázati felára csökkent, valamint a PEPP elhárította az általános bizonytalanságot, a vezető európai tőzsdeindexek is elkezdtek magukra találni.

Az EKB májusban volt a legaktívabb, ekkor vásárolta fel a legtöbb államkötvényt a PEPP keretén belül, nevezetesen 155,86 milliárd eurónyi papírt vett. Ezt követően a vásárlások fokozatosan visszaszorultak, egészen szeptemberig: