Drasztikus intézkedések nélkül nehéz lesz elkerülni a klímakatasztrófát

Ha minden úgy megy tovább, mint eddig, és nem születnek hamarosan újabb, drasztikus intézkedések a klímaváltozás megfékezése érdekében, a világ CO2-kibocsátása 2021-től ismét emelkedő pályára áll, és 2030-ban meghaladja a 2019-es rekord szintet - állítja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) mértékadó jelentése, a World Energy Outlook 2020. A cél teljesüléséhez a kormányoknak, energiavállalatoknak, befektetőknek és az állampolgároknak is óriási áldozatokat kell vállalniuk, például otthonaik fűtése-hűtése vagy utazásaik módjának újratervezésével.

Miről szól még a cikk? A fenntarthatósági célok eléréséhez 2021 és 2023 között 1000 milliárd dollár addicionális beruházásra lenne szükség.

A jelenlegi közel háromszorosára kellene emelni 2030-ig az évente telepített napelem-kapacitás nagyságát.

A katasztrofális mértékű klímaváltozás elkerülése attól függ elsősorban, hogy az országok és vállalatok időben és teljes mértékben teljesítik-e klímasemlegesség elérésére irányuló céljaikat.

A koronavírus-válság hatására jelentősen, 7 százalékkal, 2,4 milliárd tonnával esett vissza a világ szén-dioxid-kibocsátása 2020-ban az előző évhez képest, - ami körülbelül az egy évtizeddel ezelőtti szintnek felel meg. Bár az emisszió jóval lassabban emelkedhet vissza a korábbi szintre, mint a 2008-2009-es pénzügyi válságot követően, ugyanakkor a világgazdaság továbbra is távol áll a fenntartható talpra állástól - állapítja meg a World Energy Outlook 2020. Amennyiben a válságból való gazdasági talpra állás esetleg elhúzódna, úgy az emisszió is alacsonyabban alakulhat, mint egy gyors fellendüléskor, ebben az esetben azonban az energiaszektor fenntartható átalakítása is lassulhat. A gazdaság stagnálása esetén például, a relatíve alacsonyabb energiaárak mellett az energiahatékonysági beruházások vonzereje is csökken. Az emissziós trendben a szervezet szerint kizárólag a globális energiatermelés és -fogyasztás strukturális változásainak felgyorsításával lehet kedvező fordulatot elérni.

A válságból való talpra állást és a klímacélok elérését egyszerre szolgálhatná a tiszta energia beruházások magasabb szintre emelése, ez a megközelítés azonban egyelőre egyáltalán nem általános, és az EU-n, az Egyesült Királyságon, Kanadán, Dél-Koreán, illetve Új-Zélandon kívül csak egy maréknyi ország képviseli.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a fenntarthatósági célok eléréséhez 2021 és 2023 között 1000 milliárd dollár addicionális beruházásra lenne szükség az energiahatékonyság, a tiszta áramtermelés, a villamosenergia-hálózatok és a fenntartható üzemanyagok fejlesztésére.

Ebben az esetben jó esély lenne rá, hogy 2019-cel a világ az emissziós csúcsot is maga mögött hagyja, 2030-ban pedig közel 10 milliárd tonnával - mintegy 30 százalékkal - lehetne alacsonyabb az éves kibocsátás, mint az alapeseti, „business as usual” forgatókönyv megvalósulása esetében. Az IEA által vázolt fenntartható fejlődés forgatókönyv megvalósulása nem csak a klímaváltozás elleni küzdelem szempontjából lenne üdvös. A városok levegőminősége is hatalmasat javulhatna a hagyományos erőművek, a lakóingatlan-fűtési megoldások, az ipari energiafelhasználás és a szállítás-közlekedés emissziójának csökkentésével. A szálló por koncentrációja a városi levegőben akár 45-65 százalékkal is mérsékelhető lenne, ami a légszennyezés miatti halálozás esését is maga után vonná: 2030-ig világszerte több mint 12 millió halálesetet lehetne ilyen módon megelőzni.

A klímacélok eléréséhez nem elegendő csupán az új, a jövőben üzembe állítandó alkalmazások esetében tiszta megoldásokban gondolkodni. A fenntartható energiarendszer eléréséhez a már ma működő karbonintenzív eszközöket is nagyon másképp kellene üzemeltetni a jövőben, mint azt eddig tettük. A ma működő szénerőművek esetében például opció lehet a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás technológia (CCUS) utólagos telepítése, az erőmű átalakítása más tüzelőanyag fogadására, de akár az élettartamuk lejárata előtti bezárásuk is. Amennyiben a jelenleg már üzemelő és építés alatt álló eszközök az eddigiek szerint működnének tovább, 2050-ben még mindig mintegy 10 milliárd tonna CO2-t bocsátanának ki, és akkor még az új, ezek után létrehozandó eszközök hatásával nem is számoltunk.

A villamos energia szerepe egyre nő a teljes energiafogyasztáson belül, és bár az ágazat élen jár a dekarbonizációban, ezt a folyamatot a teljes energiaszektorra ki kell terjeszteni. Ám jelenleg a villamosenergia-termelés területén sem elég gyors a fejlődés:

a klímacélok eléréshez például a jelenlegi közel háromszorosára kellene emelni 2030-ig az évente telepített napelem-kapacitás nagyságát.

Az energiaszektor fenntartható átalakításának nagyobb kihívásai azonban máshol, különösen az iparban jelentkeznek. Az acél- és cementgyártás, illetve a távolsági szállítás-közlekedés villamos energiával érdemben nem dekarbonizálható, de a kibocsátáscsökkentési feladatokat mindeközben az ellátásbiztonság és az elérhető árú energia biztosításának kihívásaival is össze kell hangolni. 2030 után az IEA szerint "könyörtelenül" kell fókuszálni az energia- és nyersanyag-felhasználás hatékonyságának fokozására, az elektrifikációra, valamint az alacsony karbonintenzitású folyékony és gáz halmazállaptú energiahordozók fejlesztésére és terjesztésére. A cél érdekében az alacsony karbonintenzitású hidrogén és CCUS technológiák gyors fejlesztésére és telepítéseinek beindítására van szükség a 2020-as évtizedben ahhoz, hogy 2030 után tömegesen állhassanak üzembe.

A katasztrofális mértékű klímaváltozás elkerülése attól függ elsősorban, hogy az országok és vállalatok időben és teljes mértékben teljesítik-e klímasemlegesség elérésére irányuló céljaikat. Számos kormány és nagyvállalat jelölt ki 2050-es célokat, de egyes országok ennél korábban érnék el a nettó nulla kibocsátás állapotát, míg például Kína 2060-as karbonsemlegességi céldátumot jelentett be a közelmúltban. Az egyes vállalások teljesítése a technológiai költségek csökkentéséhez való hozzájárulásuk, valamint az alacsony kibocsátású termékek és szolgáltatások szabályozási környezetének és piacának fejlesztése szempontjából is kiemelten lényeges.

Ahhoz, hogy 2050-re az egész világ elérhesse a nettó nulla kibocsátási állapotot, a következő tíz évben egy sor, az IEA megfogalmazása szerint "drámai" új intézkedésre lenne szükség. A CO2-kibocsátásnak napjainkhoz képest mintegy 40 százalékkal kellene mérséklődnie 2030-ig, ami egyebek mellett megkövetelné, hogy a tiszta technológiák súlya a villamosenergia-termelésben a 2019-es kevesebb, mint 40 százalékról közel 75 százalékra emelkedjen. De arra is szükség lenne például, hogy a 2019-ben a globális újautópiacnak mindössze 2,5 százalékát kitevő elektromos autók részaránya 50 százalék fölé nőjön az újonnan értékesített modellek között. A villamosításnak, a hatékonyságjavításnak és szokásaink drasztikus megváltoztatásának mind nagy szerepe lehet a cél elérésében, csakúgy, mint az új technológiák kifejlesztésére irányuló innovációs tevékenység fokozásának. Az energiagazdaság egyetlen részterülete sem szakadhat le a változásban, már csak azért sem, mert nem valószínű, hogy bizonyos területek képesek lesznek a szükségesnél annyival gyorsabban fejlődni, hogy azzal az esetleges lemaradásokat kompenzálhatnák.

A nettó nulla kibocsátási állapot eléréséhez a kormányoknak, energiavállalatoknak, befektetőknek és állampolgároknak mind jelentős erőfeszítéseket kell tenniük, és példátlan hozzájárulást kell vállalniuk a cél teljesüléséhez. A vállalatok részéről világos, hosszú távú stratégiákra van szükség, amelyeket befektetési kötelezettségvállalások és mérhető pozitív hatások is támogatnak. A pénzügyi szektornak ugyancsak hozzá kell járulnia a tiszta technológiák drámai mértékű elterjesztéséhez, valamint a fosszilis iparágakban érdekelt társaságok és az energiaintenzív vállalkozások átalakulásához, és olcsó tőkét kell biztosítania ott, ahol erre szükség van. Az IEA kiemeli, hogy a polgárok elkötelezettsége és döntései szintén kulcsfontosságúak lesznek, például az otthonaik fűtése-hűtése vagy utazásaik módjának megválasztásában. A szereplők jelentős része azonban egyelőre a kihívás nagyságával sincs tisztában, és miközben a világ továbbra is a Covid-19-cel küzd, a tovább növekvő globális népesség természetes módon a gazdaság és jólét tovább emelését kívánja.

A koronavírus-járvány által teremtett rendkívüli bizonytalanság még jobban felértékeli a kormányok különleges kapacitását az iránymutatásra és cselekvésre - hangsúlyozza az IEA. Egyebek mellett a stratégiai vízió felmutatásával, az innováció támogatásának fokozásával, fogyasztói ösztönzők bevezetésével, a közfinanszírozás biztosításával és a gyors változások által leginkább érintett közösségek támogatásával felgyorsíthatják a magánszektor szereplőinek fenntartható energiagazdaság irányába teendő lépéseit is. Azon túl, hogy a kormányok felelősek a megfizethető energiaellátás és az ellátásbiztonság biztosításáért is, minden szereplő közül az ő döntéseiken múlik leginkább, hogy sikerül-e megvalósítani a célul kitűzött jövőbeli biztonságos és fenntartható energiagazdaságot.

Metán: elmaradt a kibocsátás csökkenése



Bizonyos jelek alapján a metán emissziója nem csökkent a szén-dioxidéhoz hasonló mértékben 2020-ban az olaj- és gáztermelés gyengülése ellenére sem - fogalmaz az IEA. Márpedig a metán a CO2-nál sokszorosan erőteljesebb üvegházhatású gáz, azzal együtt, hogy annál jóval rövidebb ideig is marad stabil a légkörben.



A karbonintenzív, hagyományosan sok szenet felhasználó gazdaságokban a földgáz fogyasztása növekszik, elsősorban azért, mert égetése során a szénhez képest kevesebb CO2-emisszió valósul meg. A gázfogyasztás fokozása ugyanakkor hosszú távon kevésbé tűnik alkalmas eszköznek azon országokban, amelyek a karbonemisszió nettó nulla szintre csökkentését tűzték ki célul, és ahol a szén felhasználása gyakran már amúgy is esik. Ez nem csak azért van így, mert a gáz égetése során is szabadul fel szén-dioxid, de azért is, mert a földgáz ellátási láncok mentén jelentős mennyiségű metán szivárog a légkörbe. Ennek pontos mennyiségét illetően nagy a bizonytalanság, de az IEA 2020 márciusi speciális jelentésében ismertetett legutóbbi átfogó becslés szerint az éves globális metánemisszió valahol 570 millió tonna körül alakulhat. Ennek mintegy 60 százaléka emberi tevékenységhez, elsősorban a mezőgazdasághoz és az energiaszektorhoz kapcsolódik.



Az IEA szerint a klímacélok eléréséhez 2030-ig több mint 45 százalékkal kell visszafogni az olaj- és gázipar jókora metánemisszióját, a szektornak ezért gyökeresen át kell alakítani önmagát. Ezt olyan megoldásokkal teheti meg, mint például a termelés és szállítás során fellépő metánszivárgás érdemi csökkentése, az alternatív gázok, például a biometán és a hidrogén felé fordulás vagy a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás (CCUS) technológiájának fokozott alkalmazása.

Címlapkép: Nayan Kar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images