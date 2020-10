Fájni fog a válság Magyarországnak, de talán nem sokáig

A tavalyi 2 százalékról 2020-ban a GDP 8,3%-ára emelkedhet a magyar költségvetés hiánya – olvasható a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Fiscal Monitor című kiadványában. A megugró deficit mellett persze az adósságunk is emelkedik hirtelen, éveket veszíthetünk az adósság elleni harcban. A jó hír, hogy ezek a negatív folyamatok jó eséllyel csak átmenetiek lesznek, fokozatosan tér majd vissza a fegyelmezett fiskális politika.

Az IMF a napokban frissítette növekedési előrejelzését Magyarországra a World Economic Outlook kiadványában, így a Valutaalap szerint 6,1%-kal eshet vissza idén a magyar GDP, majd 2021-ben 3,9 százalékos növekedés jöhet.

A héten a globális költségvetési folyamatokról szóló Fiscal Monitor elemzés is megjelent. Ebben az idén 8,3%-os magyar deficitet valószínűsítenek, ami nagyjából egybecseng a kormány 7-9 százalékos várakozásával. A Valutaalap szerint ez elsősorban a kiadások növelésének köszönhető, hiszen miközben a büdzsé bevételei a GDP 43,8 százalékára csökkennek csak a tavalyi 44%-ról, a kiadások 52,1 százalékot tehetnek ki, ami 6 százalékponttal magasabb a 2019-esnél. Ez persze nominálisan a bevételeknél is nagyobb esést jelent, hiszen a 6 százalékkal kisebb GDP nagyjából ugyanekkora része kisebb összeg. A kiadásoknál pedig ez a hatás ellentétes: a kisebb GDP mellett még a változatlan szinten maradó kiadások is magasabb arányt adnak.

A grafikonon a pozitív üzenet is látszik: az IMF szerint csak átmenti lesz a deficit emelkedése, a válság után a kormány ismét a fiskális fegyelmet tartja majd szem előtt. 2021-ben várhatóan még nem sikerül majd teljesíteni a 3%-os lélektani határt, de azt követően fokozatosan tovább csökkenhet a hiány, 2022-ben már a tavalyi 2 százalékos értéket is megközelíthetjük.

Hiába a gyors deficitcsökkenés, a megugrás nagy nyomot hagy az adósságpályán, a Valutaalap várakozásai szerint idén 77,4 százalékra emelkedik majd a GDP-arányos adósságráta, ami 2013 óta a legmagasabb érték lehet, vagyis többévnyi adósságcsökkentésünk veszhet el. Ez persze nem meglepő, korábban a Portfolio is számolgatott azzal kapcsolatban, hogy a lehetséges gazdasági visszaesés és költségvetési hiány milyen adósságpályát eredményezhet.

Ahogy említettük, az adósságban nehezebb lehet elérni a 2019-es szintet, az IMF szerint ez csak 2025-ben sikerülhet. Az idei megugrás után ugyan csökkenő pályára állhat az adósságráta, de csak 2023-ban csökkenhet 70 százalék alá.

