Müller Cecília: A lélegeztetetettek 50%-a lekerül a gépről, és akár meg is gyógyulhat

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Müller Cecília elárulta, hogy a Szent László kórházban a lélegeztetettek 50%-a lekerül a gépről, és "ad absurdum" akár meg is gyógyulhat - ez nemzetközileg egy jó arány. Elmondta továbbá, hogy mi a teendő akkor, ha a gyerek hazaviszi a betegséget, és otthon krónikus beteg van a háztartásban. Hallottunk információkat a tesztekről is, valamint az influenzaoltás menetéről is beszélt az országos tisztifőorvos.