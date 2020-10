Koronavírus: az első hullám európai mintaállama olyat tesz, ami mindenki más szerint lehetetlen

Szlovákia az első hullámban élen járt a koronavírus elleni védekezésben, ennek köszönhetően a halálozások száma még ma sem lépte át a 100-at, az egy főre jutó fertőzések száma pedig az egyik legjobb volt Európában. A második hullám őket is elérte, és a válaszok nem maradtak el: jelenleg Szlovákia az egyik legszigorúbb ország, és a miniszterelnök terelés nélkül beszél a kormány radikális terveiről. Most olyat húztak, amelyre eddig egyik országban sem volt példa: az ország teljes lakosságát letesztelik. Az intézkedéssel elméletben azonnal ki lehet szorítani a társadalomból a vírust, a gyakorlatban valószínűleg csak pár hónappal eltolják a második hullám tetőzését, de ezzel is értékes időt nyernek a vakcina megjelenéséig, és lehet, hogy egy harmadik hullámot előznek meg vele. Kritikusok most is vannak, holott az intézkedés megtervezettnek és kivitelezhetőnek tűnik. Ha ez sikerül, akkor példát mutathat az ország Európának, amelynek vezetői előbb beletörődve nézték a másik hullám felfutását, majd kapkodva szigorítanak, a gazdasági károkat nem megelőzve, csak elodázva. Érdemes lesz figyelni a szlovákokat, mert ez a lépés a szelektív védekezés utolsó, nagy volumenű kíésrlete arra, hogy mégse kelljen teljes lezárást csinálni.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szlovákiában mindenkit letesztelnek

Miután Szlovákia a második hullámban is az elsők között rendelte el az európai szinten egyik legszigorúbb országos intézkedés-sorozatot, múlt hétvégén bejelentette a szlovák miniszterelnök, Igor Matovič, hogy három hét tervezés után minden szlovák állampolgárt kétszer is letesztelnek a következő hetekben. A lakosságot a viszonylag új fejlesztésű antigénteszteknek vetik alá, amelyek 15 perc alatt képesek kimutatni a vírus jelenlétét a szervezetben. A szlovák kormány komolyan gondolja a tesztelést, 13 millió tesztet már be is rendelt, így tényleg minden állampolgárra sor kerülhet az 5,5 milliós országban. Eklatáns jele a szándék komolyságának, hogy próbatesztelések a következő hétvégén már megkezdődnek a legfertőzöttebb országrészeken, Matovič emellett azt is kijelentette, hogy amennyiben a tesztelés valamiért nem valósulna meg, akkor lemond a kormányfői posztról.

A tesztelés bejelentése azután jött, hogy a kormány a megelőző héten szigorú intézkedésekről döntött, amely mellett a négypárti koalíció nem minden tagja állt ki – az országos tesztelésben azonban egységes a kabinet. Ami a kivitelezést illeti, elég pontosak a tervek: 5 997 tesztelési ponton végeznék a lebonyolítást, amelynek menetét a miniszterelnök a választáshoz hasonlította, a tesztelési pontokon 7 ember dolgozna, az eredmény 20 percen belül rendelkezésre állna. Egy antigénteszt 4 euróba kerül, így 5,5 millió ember kétszeri letesztelésének a költsége így 44 millió euró – ez nem jelentős tétel a 46 milliárd eurós szlovák költségvetés számára, a védekezés egyéb költségeihez és a járvány okozta károkhoz képest pedig elenyésző.

A döntéssel kapcsolatban sok aggály felmerült, ezek közül az egyik legfontosabb kérdés, hogy honnan tud egyszerre ennyi embert munkába állítani a kormány. A kihívás kezelésére a végrehajtásba a hadsereget is bevonnák (8000 katona segítené a munkát), emellett a medikusok és az általános orvosok segítségét is kérik, a korábbi egészségügyi miniszter pedig felszólította az egészségügyi szakterületen tanulókat is, hogy jelentkezzenek önkéntesnek a programba.

A miniszterelnök célja nyíltan kimondva az, hogy azonnal és hatékonyan letörje a második hullámot, hogy az élet mihamarabb visszatérhessen a normális kerékvágásba.

Ha az intézkedés sikeres, és két hét alatt letesztelik az ország teljes lakosságát, a pozitívakat pedig izolálni tudják, az valóban a járványhullám letörésével, teljes siker esetén pedig akár a járvány teljes megszüntetésével járhatna – persze ehhez további enyhe intézkedéseket és a járványügyi éberséget azért fent kell tartani. Átgondolva viszont vannak viszont olyan tényezők, amely alapjaiban kérdőjelezik meg a teljes siker lehetőségét. Ezek közül néhány:

egyelőre nem döntötték el, hogy mindenkire nézve kötelező lesz-e a tesztelés. A miniszterelnök ezt szeretné elérni, és büntetéseket (szociális juttatások megvonása formájában, vagy kötelező karantén elrendelésével annak, aki kimarad belőle) is kilátásba helyezett, ha valaki nem vesz részt rajta. 10 éven alul ráadásul így sem lesz kötelező, és ha általánosan távol lehet maradni róla, akkor az egyértelműen rontja a sikerességi faktort, és bár a második hullámot így is letörheti, de csak ideiglenesen.

A miniszterelnök ezt szeretné elérni, és büntetéseket (szociális juttatások megvonása formájában, vagy kötelező karantén elrendelésével annak, aki kimarad belőle) is kilátásba helyezett, ha valaki nem vesz részt rajta. 10 éven alul ráadásul így sem lesz kötelező, és ha általánosan távol lehet maradni róla, akkor az egyértelműen rontja a sikerességi faktort, és bár a második hullámot így is letörheti, de csak ideiglenesen. az antigénteszt kifejezetten megbízhatatlan, valótlan negatív eredményt tud ugyanis mutatni. Igaz, hogy a tesztet megismétlik, de aki tünetmentesen pozitív, az mindkétszer álnegatív eredményt kaphat, és a két teszt között tovább fertőzhet.

Az egyszerre, nagy számban történő tesztelés további fertőzéseket okozhat, amelyet a teszt még nem tud kimutatni.

Az intézkedésnek ráadásul csak teljes határkontroll mellett van értelme, mert ha külföldről visszahurcolják a vírust, akkor csak kis időt nyertek vele a szlovákok. Ma például jellemző, hogy a Dél-Szlovákiában élő magyarok Magyarországra járnak át edzőterembe vagy étterembe, mert Szlovákiában ezek a szolgáltató létesítmények bezártak. A miniszterelnök azt ígéri, hogy az intézkedésekkel együtt a határon is letesztelnek mindenkit a gyorsteszttel.

Mindezen aggályok mellett is a teljes lakosság többszöri letesztelése egy óriási lépés, és kétségkívül azonnal (pontosabban 1-2 héten belül) meglátszik majd az eredmény a járványgörbén – azt nem valószínűsítjük, hogy a szlovákok ezzel véglegesen kiirtják a járványt, de nagyon valószínű, hogy hónapokat nyernek az idővel folytatott harcon, amelynek végpontja a vakcina megjelenése. Ezzel ráadásul azonnal feloldhatóvá válnak a szigorú intézkedések, és ez a gazdasági kilátásokra nézve is egy nagy pozitívum lenne.

de A legfontosabb mozzanat ebben a szlovák lépésben nem az, hogy kiirtják-e végleg a vírust vagy sem, hanem az a világos üzenet, amit Európa számára megfogalmaznak.

Szlovákia mintaország volt az első hullámban, és a másodikban is az

Északi szomszédunk nem azok közé az országok közé tartozik, amelyek beletörődtek a sorsukba. Tavasszal már az előző, utolsó heteit töltő kormány sem vonakodott jelentős intézkedéseket hozni 17 új fertőzöttnél, és a Peter Pellegrinit váltó Igor Matovič sem hajlandó elfogadni azt az európai narratívát, hogy a járvánnyal együtt kell élni. Márciusi hatalomátvétele után Pellegrini intézkedésein (határzár, iskolabezárások, de facto kijárási korlátozás, boltzárak) tovább szigorított, március végén pedig felvetette a blackout, azaz a totális leállítás Európában még akkor is példa nélküli bevezetését is. Utóbbival szintén az volt a célja, hogy két-három hét alatt oldja meg a járványhelyzetet, radikális megoldással.

Igor Matovič szemlátomást nem akarja elfogadni azt az Európában uralkodó megközelítést, hogy a járvány velünk marad mindaddig, amíg nem érkezik meg a vakcina, és nem a járvánnyal való együttélésre rendelkezne be.

A szlovák hatóságok tavasszal is keresték a gyors eredményt hozó intézkedések lehetőségét, és ősszel is erre az útra lépnek. A teljes lakosság tesztelése emellett felvet további kérdéseket is: ha ez pár hetes tervezés alatt két hét alatt valóban kivitelezhető, ráadásul a költségei is relatíve elenyészőek, akkor Szlovákián kívül miért nem jutott még más ország járványügyi szakembereinek eszébe? Az európai országok válasza eddig kétségkívül ellentmondásos volt, és a második hullámban rendkívül eredménytelen is, a Délkelet-Ázsiában látott, nagy számú tesztre építő modellt meg sem próbálták, ebben Szlovákia élen járhat. Ha sikeres lesz akció, és a járványügyi adatok is szignifikánsan javulnak, akkor a módszert több ország is átveheti.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 17. Koronavírus: a szlovák rendőrség vízágyúval és könnygázzal verte szét a szigorítások ellen tüntetőket

A szlovák járványügyi fellépések Magyarországról nézve nem csak a meghozott korlátozások miatt tűnnek határozottabbnak, de azok betartatása, és a lakosság tájékoztatása miatt is. Az első hullámban ugyan nem vezettek be de jure kijárási korlátozást, a rendőrség és a katonaság azonban az egészségügyi válsághelyzetre hivatkozva járta az utcákat, és a csoportosulásokat feloszlatta, a tagjait hazaküldte. Az első hullámot az ország rendkívül olcsón megúszta, az esetszámok a tetőzés során alig lépték át a 100-at, a halálozások száma pedig mind a mai napig 100 alatt van az országban.

A második hullámban a szlovák esetszámok is felfutottak, az új fertőzések októberben bőven átlépték az ezret. A szlovák kormány rendszeres tájékoztatóiban nem is próbálja bagatellizálni a járványhelyzetet, és annak mértéket sem próbálja meg elrejteni. Két héttel ezelőtt a miniszterelnök kijelentette, hogy 200 ezer aktív fertőzött van az országban, és az esetszámokat járásonként, interaktív térképen is nyomon lehet követni. A második hullámban pedig rendkívül szigorú intézkedéseket hoztak:

a középiskolákat bezárták, bevezették a távoktatást, az általános iskolában kötelezővé tették a maszkviselést. Emellett a tanítás utáni tevékenységek (osztálykirándulások, plusz képzések) is elmaradnak.

Gyülekezési tilalmat vezettek be, egyszerre maximum hat fő tartózkodhat egy helyen egyszerre, függetlenül attól, hogy szabad téren, vagy bent történik-e az esemény.

Emellett a szabadban is kötelező maszkot viselni,

a tömegrendezvényeket betiltották (egyháziakat is).

Az edzőtermeket, a wellnessközpontokat, akvaparkokat, az uszodákat és a szaunákat bezárták, az éttermek csak elvitelre dolgozhatnak.

Visszatért az idősek vásárlási idősávja (9 és 11 óra között).

15 négyzetméterre csupán egy vásárló jut azokban a boltokban, amelyek még nyitva tarthatnak.

Igor Matovic viszont a szigortól sem vár megoldást, kijelentette ugyanis, hogy szerinte a jelenlegi intézkedések már nem elegendőek arra, hogy megállítsák a járványt. Az intézkedések addig maradnak érvényben, amíg az új fertőzések hét napos mozgóátlaga 500 alá nem esik. Ha heteken belül nincs javulás, akkor pedig teljes országos lezárás következik. A miniszterelnök emellett rendszeresen kritizálja a járványtagadókat ahelyett, hogy a politikai kockázatoktól tartva kerülné a fellépést velük szemben:

Hogyan reagált a lakosság az intézkedésekre és a bejelentésre?

Szlovákiára is jellemző, hogy az országban sok a vírustagadó, így vélhetően már az általános fegyelem is lazult tavaszhoz képest. Az intézkedéseknek pedig csak akkor van értelme, ha a lakosság hajlandóságot mutat a betartásukra. Megkerestük Czímer Gábor Pozsonyban élő újságírót, aki a tavaszi első hullám idején is nyilatkozott a Portfolio-nak. Az újságíró elmondta, hogy az intézkedések elsőre szigorúnak tűnnek, viszont valójában értelmezési nehézség alakult ki körülöttük. A 6 fős korlátozás például szerinte azért nem hatékony, mert az utcán egyébként sem jellemző, hogy 6 főnél többen gyűlnének össze, a magánintézményekben pedig lehetetlen ezt betartatni. A 6 fős korlátozásnak így legfeljebb a turistákra nézve van visszatartó ereje, de ők már egyébként is eltűntek az utcákról. Fontos tudni, hogy a hat fős korlát – bár a jogszabályból nem derül ki – a munkahelyekre nem vonatkozik, a kormányhivatalokban és a kormányfő sajtótájékoztatóin például sokkal többen vannak.

Mindez viszont nem jelenti azt, hogy az intézkedések nem sikeresek, az üzlet- és szolgáltatóhelyiségek bezárása miatt ugyanis Czímer szerint eltűntek az emberek az utcáról, ez alól egyedül Pozsony belvárosa a kivétel. A pozsonyi Óvárosban az újságíró szerint hirtelen minden étteremnek lett terasza, és az emberek ki is használják ezt. Erről fotót is küldött a Portfolio-nak:

Fotó: Czímer Gábor.

De ez csak Pozsony Óvárosára igaz, azon kívül szinte teljesen leült a város, hiszen gyakorlatilag nincs hova menni

- mondta a Portfolio-nak Czímer, aki hozzátette: ő csak Pozsony belvárosát látta, de alighanem ez a helyzet a többi városban is.

A plázák, bevásárlóközpontok sem jelentenek megoldást, mert oda is csak korlátozott létszámban engedik be az embereket, ráadásul ott is bezárt a szolgáltatóközpontok nagy része. A nagy komplexumokban emellett a padokat is felszedték, hogy az emberek ne töltsenek ott sok időt – mondta az újságíró. Az általános fegyelem egyébként a két hullám között is jellemző volt Szlovákiára, nullás esetszámok mellett is a kis falvak üzlethelyiségében ki volt helyezve kézfertőtlenítő, sokszor kis asztallal és papírtörlőkkel, hogy a megvásárolt termékeket is fertőtleníteni lehessen.

A maszkviselés szabad téren való betartása pedig általánosan jellemző, Czímer szerint az utcán keresve is alig találni olyanokat, akiken nincs maszk.

Az országos teszteléssel kapcsolatban nyilatkozónk elmondta, hogy a fogadtatás ambivalens volt, és a legtöbb kritika a kormányt a kivitelezhetőség miatt érte. Sokan felvetették például, hogy a költségei magasak, és ezzel csupán egy hetet lép vissza az ország a járványgörbén. Hozzátesszük, ezek a kritikák nem feltétlenül állják meg a helyüket, mert az országos teszteléssel több ezer olyan fertőző embert ki lehet venni a rendszerből, akik további egyéneket fertőznének meg, így aligha csak egy hetet nyer az ország ezzel az intézkedéssel. A költségei pedig messze nem mérhetők a védekezés és a gazdasági károk orvoslására elfogadott csomagok költségeihez.

Egy további problémára is felhívta ezzel kapcsolatban a figyelmet, ami szintén sok dolgot elárul a szlovák járványkezelés keménykezűségéről: az újságíró szerint kérdéses, hogy a Szlovákiában romatelepeken élő nagy számú embert miképp fogják letesztelni. Az első hullámban is problémát jelentett a karanténszabályok betartatása ezeken a területeken, akkor a kormány úgy oldotta ezt meg, hogy kivezényelte a hadsereget a telepekre, azok területét elkerítette és fegyveres katonákkal őriztette, a telepek felett pedig katonai helikopter körözött, néhány méteres magasságban. A hadsereg kivezénylését - érthető módon - sok kritika érte.

A gazdaság megérzi a járványt

Az intézkedéssel szemben gazdasági aggályok is felmerültek a kritikusok részéről: aki például nem veti alá magát a tesztnek, annak vélhetően karanténba kell vonulnia. Azokkal együtt, akiket pedig a tesztek során kiszűrnek – valamint az ő hozzátartozóikkal –, már jelentős lenne azoknak az embereknek a tömege, akik kiesnek a munkából. Ne feledjük, Matovič szerint 200 ezer aktív fertőzött van, ha hozzátartozókkal együtt 4-500 ezer ember kiesik az 5,5 milliós ország munkaerőpiacáról, az valóban a teljes leállás hatásaival ér fel. Hozzá kell tennünk, hogy ezek a bírálatok kissé mondvacsináltnak hatnak, mert a járványterjedésnek egyébként is jelentős költségei lennének, ha a most kiszűrt fertőzöttek később kiesnek a munkából, és a terjedés megállításával a további költségeket pedig jelentősen minimalizálni lehet.

A második hullámban hozott intézkedések viszont hátrányosan érintik a szolgáltatószektort, a kormány erre egy újabb jelentős csomaggal válaszolt. A gazdasági kormányzat nem volt fukar az intézkedések során, a kiszabható juttatásokat nagyjából 50%-kal emelte, az érintette körét kibővítette, az ügyintézés menetét lassította (az intézkedésekről korábbi cikkünkben írtunk bővebben).

A szlovák gazdaság rendkívül nyitott, nagyban támaszkodik az autóiparra, amely a COVID-válságban hatalmas ütést szenvedett. Az IMF friss előrejelzése szerint a szlovák gazdaság idén 7% felett esik vissza (ez még nem tartalmazza az újabb körös lezárásokat), jövőre pedig kicsivel 7% alatt nőhet.

Címlapkép: Getty Images