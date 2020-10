Második járványhullám: nagyon pesszimista lett a lengyel jegybankár az idei és jövő évi kilátásokról

A lengyel gazdaság idén a kormány által vártnál kétszer nagyobb mértékben, 8-10%-kal zuhanhat, és még jövőre is 2-3%-kal visszaeshet a teljesítménye, ha a jelenlegi ütemben terjed a koronavírus-járvány az országban - nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek a lengyel jegybank monetáris tanácsának egyik tagja.

Grazyna Ancyparowicz azt mondta, hogy a korábbiakhoz képest borúlátóbb, és ha az elmúlt hetek járványügyi trendje folytatódik, annak komoly hatása lesz a gazdaságra. Szerinte idén a hazai össztermék (GDP) 8-10 százalékkal is csökkenhet. Úgy vélte továbbá, hogy a gazdasági visszaesés jövőre is folytatódik, a GDP 2-3 százalékkal, talán valamivel kisebb mértékben csökkenhet és csak 2022-ben lehet először növekedésre számítani, de akkor is csak szerény mértékűre.

Az illetékes jóval borúlátóbb a kormánynál, amely az idei évre 4,6 százalékos gazdasági visszaesést vár, jövőre pedig már 4 százalékos növekedést.

Elsősorban a szolgáltatások árának emelkedése miatt Grazyna Ancyparowicz 3,5 százalék körüli idei inflációt vár, ami meghaladja a jegybank 2,5 százalékos inflációs célját. Úgy vélte továbbá, hogy az irányadó kamat 2022-ig nem változik, marad a jelenlegi rekordalacsony, 0,1 százalékos szinten.

A hivatalos lengyel járványadatok szerint az utóbbi napokban már 7-9 ezer közötti napi fertőzöttet találtak az országban, ami hirtelen gyorsulást jelent. Az ECDC adatai szerint az utóbbi 14 nap 100 ezer főre vetített fertőzötti adata 204 fő, míg a magyar 167 fő. Ezek és a szaporodó korlátozó intézkedések tükrében vált tehát fokozottan pesszimistává a lengyel jegybankár és különösen az érdekes a friss nyilatkozatából, hogy Európa egyetlen olyan országától, amely a 2008-2009-es válságban elkerülte a recessziót, most jövőre is recessziót vár még, nemcsak idénre. Egyébként éppen ma jelentettük meg egy olyan körképet, amely a szaporodó régiós korlátozó intézkedések tükrében ismét romló növekedési prognózisokat ragadta meg:

