Hiába ígérte a miniszterelnök, nem fog jutni mindenkinek az ingyenes influenza-elleni oltásból

Két és fél, háromszor annyian érdeklődtek a múlt héten influenza-elleni védőoltás iránt, mint a tavalyi szezon csúcsán - írja a Népszava . Tavaly az 1,3 millió vakcina 50-75 százaléka fogyott el, idén azonban a lapnak nyilatkozó háziorvosok megerősítették, hogy jóval nagyobb az érdeklődés, mint az elmúlt években. Az már most tudható, hogy ingyen mindenkinek – ahogyan azt a miniszterelnök ígérte – nem jut majd az oltóanyagból.

A magyar kormány 23 éve minden évben – idén is – itthon legyártat 1,3 millió adag influenza elleni vakcinát, amit térítésmentesen tesz hozzáférhetővé a rizikócsoportokba tartozóknak a háziorvosoknál. Egyedül a 2009-es év volt kivételes, amikor 2,3 millió embert oltottak a madárinfluenza ellen is. Tavaly az 1,3 millió vakcina 50-75 százaléka fogyott el, idén azonban az érdeklődés többszöröse a szokásosnak. A Népszava által megkeresett háziorvosok megerősítették, hogy már most tudható, hogy ingyen mindenkinek nem jut majd az oltóanyagból.

Ha mindenki kéri az oltást, akkor az állam által utólag lefoglalt százezer vakcina biztosan nem lesz elegendő a több mint 200 ezer három év alatti gyereknek. Az állam által térítésmentesen biztosított magyar oltóanyagot ezekben a napokban szállították ki a praxisokba.

