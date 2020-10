Adótanácsadók: nem igaz, hogy csökkenne az adminisztráció a NAV által készítendő áfa bevallásokkal

Míg a hivatalos kommunikáció szerint azzal, hogy jövőre már a NAV készíti el a cégek áfa bevallási tervezetét, csökkenni fog az adminisztráció, addig az Adótanácsadók Egyesületének elnöke ennek ellenkezőjét hangsúlyozza a csütörtöki közleményében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Zara László azt rögzíti: már régóta kritikával illetik a készülő változásokat, mert úgy látják, hogy a mikro- és kisvállalkozások széles körénél a könyvelőnek ezekkel nemhogy kevesebb, hanem sok esetben több munkája lenne. Azt is hozzáteszi: a könyvelési, adó-nyilvántartási előírásokban semmi sem változott, így annak adminisztrációja –a bevallásért az adózó felelőssége – továbbra is megmarad. Összességében azt hangsúlyozza: az adótanácsadói egyesületi kör túlnyomó többségének meglátása szerint

az áfa bevallás tervezet használatával munkája több, és felelőssége is nagyobb lenne.

Az egyesületi vezető azt is felrója, hogy a magyar parlamentben elhangzottakkal ellentétben az áfa-bevallás tervezettel kapcsolatban nem történt érdemi egyeztetés az Adótanácsadók Egyesületével. Leszögezi:

Nem voltunk részesei az áfa bevallás-tervezetek kialakításának, annak a kommunikációkban megjelent adminisztrációcsökkentést jelentő hatását mindvégig kritikával illettük.

Zara a közleményben megjegyzi: bár az új áfa bevallási rendszer használata nem kötelező, a médiában megjelent közlések sajnálatosan azt sugallják a megbízó vállalkozóknak, hogy az egyszerűsítések hatására gyakorlatilag nem lesz szükség az áfa bevallásnál a könyvelőre, adótanácsadóra. Az ilyen – még ha nem is szándékolt, de eredményét tekintve mégis káros – nyilatkozatok rombolják a könyvelő- és adótanácsadó szakma presztízsét, piacát.

Emlékeztet rá, hogy jelenleg a könyvelők által használt szoftverek szinte mindegyike alkalmas arra, hogy a kötelezően könyvelendő számlákból áfa bevallást állítson elő. Az áfa bevallás tervezetben lévő számok szerinti bevallás-elfogadás felelősen csak akkor használható, ha annak tartalma összehasonlításra kerül a könyvelt adatokkal. Ez többletmunkát jelent, még akkor is, ha – többlet anyagi ráfordítással létrehozandó – informatika fejlesztéssel ennek egy részét automatizálni lehet: a NAV rendszeréből lekérteket ugyanis tételesen és tartalmilag egyeztetni kell az előírtak szerint könyvelttel.

Felhívja a figyelmet arra is, hogy jelenleg számos eltérés adódik abból, hogy a NAV-hoz beküldött számlák nem teljeskörűek (pl. a pénztárgépek által kiállított számlák sem szerepelnek benne). Továbbá a néhány hónapos tapasztalat alapján jelentős a téves adatokkal történt adatszolgáltatás az adóhatóság rendszerében, így az jelen állapotában sem könyvelésre, sem az áfabevallás elkészítésére nem alkalmas. Végül, ha a rendszer már a fenti hibáktól mentessé válik, akkor is biztosan lesznek még eltérések, gondolva itt a le nem vonható áfát tartalmazó számlákra és az összetett áfa szabályokból adódó egyéb eltérésekre is.

Címlapkép forrása: Shutterstock