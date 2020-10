Gulyás Gergely: a kormány sem tudja, mikor tetőzik a koronavírus-járvány

A kormány hosszan tárgyalt a járványhelyzetről. Azt láthatjuk, hogy Európában mindenhol romlik a helyzet, Magyarország sem kivétel. Mind a fertőzések, mind az elhunytak száma nő - kezdi Gulyás Gergely. A miniszter szerint ugyanakkor Magyarországon az átlagnál kedvezőbb az egymillió főre eső áldozatok száma.

A kórházi ágyak 47%-a ma is üres, műtéteket nem kell elhalasztani, mindenkinek biztosított az ellátása - mondja Gulyás. Az eszközök biztosítása mellett fontos az orvosok és az ápolók megbecsülése anyagilag és erkölcsileg is, novembertől 20 százalékkal, majd januártól további 30%-kal emelkedik az ápolók bére. Az orvosok esetében pedig a kormány elfogadta az orvosi kamara által javasolt bértáblát. A miniszter kiemelte, hogy továbbra is tárgyalnak a kamarával és a háziorvosokkal a részletszabályokról.

Ma nem látunk olyan pontot, ahol ne lehetne rendeletben megnyugtatóan szabályozni a részleteket

- mondja Gulyás a kamara utólagos kritikájáról.