Szélsőjobboldali szervezetek nevében fenyegetik az amerikai választókat iráni hackerek

Az iráni hackerek olyan csatatér-államok lakosainak küldözgetik az e-maileket, mint Florida vagy Pennsylvania, azt akarják elhitetni a célszemélyekkel, hogy a Proud Boys nevű szervezet fenyegeti őket.

A Proud Boys egy jobboldali érdekvédelmi szövetség, akik több erőszakossá vált tömegmegmozdulással is összeköthetők, sokan szélsőjobboldali, soviniszta és neofasiszta csoportosulásnak tartják őket, ezeket a jelzőket viszont elutasítja a szervezet.

Az iráni hackerek a művelettel destabilizálni akarják az Egyesült Államokat és erőszakot akarnak szítani – állítják a hírszerzők.

Korábban a Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője az FBI székházában beszélt arról, hogy az oroszok és az irániak is befolyásolni próbálják az amerikai elnökválasztás kimenetelét. A fenyegető e-maileken kívül Irán állítólag videókat is keringet arról, hogy külföldről hamis szavazócédulákat küldenek be a szavazásba egyesek. Ezzel a narratívával a republikánus oldalon próbálják szítani a feszültséget, hiszen Donald Trump elnök már többször is kérdőre vonta a levélszavazási rendszer megbízhatóságát, mely lépéssel sokak szerint saját várható bukását próbálja már előre kimagyarázni.

Címlapkép: Getty Images