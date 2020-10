Koronavírus: új csúcsot hozott a pénteki magyar jelentés

2066 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 54 278 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1352 főre emelkedett, 15 655-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 37 272 fő. Az aktív fertőzöttek 29%-a, az elhunytak 38%-a, a gyógyultak 30%-a budapesti. 2209 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 200-an vannak lélegeztetőgépen.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A 2066 eset új csúcsot jelent, hiszen meghaladja a tegnapi 2032-es adatot, ami az első kétezer feletti esetszám volt Magyarországon. A mutató az elmúlt napokban kapcsolt újra egyértelmű emelkedésbe, de mivel a tesztelési kapacitások nagyon alacsonyak, továbbra is csak homályos képünk van a járvány dinamikájáról. Ugyanakkor ahhoz nem kell nagy bátorság, hogy a közelmúlt adatai alapján egyértelműen gyorsuló fertőzési ütemről beszéljünk. Ezt erősíti meg, hogy a különböző mutatók közötti konzisztencia erősödött, így a számok egy irányba mutatnak.

Az ellátásra szorulók köre folyamatosan bővül, egyre többen vannak kórházban, illetve a lélegeztetőgépen lévők száma is emelkedő trendben van. Az ellátáshoz szükséges egészségügyi kapacitások határától ugyanakkor még messze vagyunk, de figyelmeztetők a görbék meredekségei, ami miatt a hatóságoknak aktívan figyelni kell, mikor érünk el a határra. A kormány tegnap este szigorította az országban a maszkviselési szabályokat, de azt természetesen még nem tudni, hogy ez mennyiben fékezi a járványt.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 22. Magyarország is azonnali hatállyal szigorít: még több helyen lesz kötelező a maszkviselés

A halálozások száma ugyan nem hozott új csúcsot, de a két napja látott szintugrás megmaradt: 48 és 46 eset után ma 47 elhunytat jelentett a hivatalos kormányzati portál. Az áldozatok száma már jóval meghaladja az első hullámban látottakat, amit a szélesebb körben terjedő vírus magyaráz, a halálozási ráta ugyanis jóval alacsonyabb, mint tavasszal. Az 50 körüli napi haláleset havonta mintegy 15%-os többlethalálozást jelentene, ezt azonban két tényező is erősan módosítja. Egyrészt a trend felfelé mutat, és rövid távon nem várható, hogy ne növekedjen tovább ez a szám. Másrészt továbbra is elsősorban a nagyon súlyos állapotban lévő idős emberek körében tarol a vírus, akiknek az életkilátásai a megromlott egészségügyi állapotuk miatt nagyon rosszak voltak. Ezt mutatják az elmúlt 24 órában elhunytak alapbetegségei is.

Az utóbbi két napon észrevehetően emelkedett az elvégzett tesztek száma. A 16, illetve 13 ezer feletti teszt részben magyarázhatja a fertőzéses esetek napi számának növekedését, hiszen ezek az eddig látott legmagasbb értékek.

Ám nem csak ez az ok: ugyanis hiába emelkedett valamennyire a tesztelési kapacitás, a pozitivitási ráta nem esett vissza, most is 15% feletti érték adódik.

Ahogy a cikkünk elején említettük, az adatok közötti inkonzisztencia enyhült az elmúlt napokban. A karanténban lévők számának emelkedő trendje például sokkal inkább összhangban van az erősödő járvánnyal, mint a mutató korábbi véletlenszerű mozgása. (Igaz, ez nem jelenti azt, hogy a karanténhatározatokkal már minden rendben, továbbra is rengeteg olyan hír, információ érkezik, ami szerint ezek néha extrém nagy késésekkel érkeznek meg, nem ritkán azok után, hogy már értelmüket veszítették.)

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images