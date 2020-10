A koronavírus mellékhatása: saját szabálya kötheti meg a kormány kezét

A koronavírus-járvány és annak gazdaságban keltett hullámai nemcsak az idei költségvetésre, hanem a 2021-es büdzsére is negatív hatással lesznek. Nem kizárt, hogy a kormánynak jövőre év közben is tekintettel kell lennie az adósságszabályra és előállhat az a helyzet, amikor fiskális szigort kell alkalmaznia, épp válság idején.

Az OTP Bank elemzői nemrégiben értékelték az idei költségvetési folyamatokat, melynek kapcsán megállapították, hogy a kormányzati szektor második negyedéves egyenlegadatai nem okoztak meglepetést, azonban a GDP-növekedési kilátásokat övező kockázatok és annak bevételekre gyakorolt hatása komoly bizonytalanságot okoznak, de még ennél is nagyobb fejtörést okoz a kiadási oldal, ugyanis a kormány látványosan túlkölti a Gazdaságvédelmi Alapot. A közgazdászok egyébként úgy számolnak, hogy az alappályán idén a GDP 7%-a lesz a költségvetés hiánya, azonban az elmúlt hónapokban a Gazdaságvédelmi Alap terhére megvalósított költések csak tovább duzzasztják a deficitet. Nem véletlen, hogy nyár vége óta a kormány már azt kommunikálja, hogy az idei hiány a GDP 7-9%-a körül lehet.

Az idei tényleges hiány mértékét meghatározza, hogy a kormány mennyire gyorsan tud elkölteni ekkora összeget a költségvetésből. Az új kiadási lépések pedig meghatározhatják az OTP elemzői szerint a jövő évi költségvetési hiányt is. Ennek kapcsán felhívják a figyelmet a Stabilitási törvényben szereplő adósságszabályra, melynek értelmében - recessziós időszaktól eltekintve - a GDP-arányos államadósságot legalább 0,1 százalékponttal kell csökkenteni minden évben. Ez a szabály pedig megkötheti majd a kormány kezét jövőre.

Várakozásuk szerint jövőre a GDP-arányos költségvetési hiány 5,5% lehet, így az adósságráta az idén várható 78%-ról 76,6%-ra csökkenhet az alappályán (a jegybank nyári előrejelzése 1,9 százalékpontos csökkenést vetített előre). Ha azonban a gazdaság a várakozásoktól elmaradó ütemben talál magára jövőre, akkor a jövőre várható 5,5%-os hiánycél nem lesz elegendő a csökkenő adósságrátához 2021-ben.

Ez pedig azzal a következménnyel is járhat, hogy a kormánynak év közben kell fiskális szigort gyakorolnia,

ugyanis az adósságcsökkentési követelményeknek utólag nézve is teljesülniük kell (recesszió nélküli időszakban) - mutattak rá a szakértők, aki azt is hozzátették ugyanakkor, hogy tisztában vannak azzal, hogy ebben az esetben a gazdaságpolitikának vannak még más manőverezési lehetőségei, például változtathatja az év végi készpénztartalék szintjét. (A Stabilitási törvény adósságszabályra vonatkozó előírása ugyanis azt mondja ki, hogy "a kormány a féléves adatok alapján felülvizsgálja az adósság-szabály érvényesülését, melynek eredményéről tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságát és a Költségvetési Tanácsot. A felülvizsgálat eredményeként a Kormány a központi költségvetésről szóló törvény módosítására törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, ha a) a viszonyítási év utolsó napján fennálló államadósság, illetve a viszonyítási év bruttó hazai termék előzetes tényadatai, vagy b) az államháztartási, makrogazdasági folyamatok alapján a költségvetési év utolsó napján várható államadósság, illetve a költségvetési év bruttó hazai termék várható adata olyan irányban tér el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatoktól, amely az államadósság-mutató növekedését eredményezné.")

Mindezekhez már csak mi tesszük hozzá azt, hogy a fenti fejlemények összességében jól rávilágítanak arra, hogy a 2020 nyarán elfogadott jövő évi költségvetést és ezen keresztül a kormány mozgásterét milyen mértékben befolyásolja még mindig a koronavírus.