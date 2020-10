Februárra félmillió áldozatot követelhet a koronavírus az Egyesült Államokban

A Washington Egyetem kutatói lemodellezték a koronavírus várható terjedését, ami szerint február végéig a félmilliót is elérheti a halálos áldozatok száma. A kutatásból az is kiderül, hogy ebből 130 ezer élet megmenthető lenne, ha mindenhol kötelezővé tennék a maszkviselést.

Chris Murray, a kutatás vezetője szerint a jelenlegi adatokból kiindulva az előrejelzések azt mutatják, hogy nehéz tél vár az Egyesült Államokra és a jelenlegi magas fertőzés és halálozási számok tovább emelkedhetnek. Eddig 221 ezer életet követelt a vírus, az egyetem előrejelzései szerint ez február végére további 386 ezerrel nőhet.

A kutatásból az is kiderül, hogy amennyiben minden államban kötelezően viselnék a maszkot, ez a szám akár 130 ezerrel kevesebb is lehet. Jelenleg államonként eltérő a szabályozás, New Yorkban például kötelező a maszkviselés, sok államban azonban nincs ilyen előírás - írja a Reuters.