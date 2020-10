Kevesebben gyújtanak rá Magyarországon, de vannak intő jelek

Az elmúlt 5 évben csökkent a dohányosok aránya Magyarországon, ami a rendszeresen dohányzók nagyobb arányú csökkenésének köszönhető, ugyanis az alkalmi dohányosok száma emelkedett. Az is látványos folyamat, hogy leginkább a fiatalabb férfi felnőttek körében szorult vissza a dohányzás, és figyelmeztető, hogy a 65 év feletti nők esetében a rendszeresen dohányzók aránya emelkedett.

Egészségi állapotunkat dohányzási szokásaink is befolyásolhatják, ahogy az is, hogy nem dohányzóként milyen gyakran tartózkodunk dohányfüstös zárt térben. A dohányzás terén kedvező változások következtek be: 2009 és 2019 között csökkent a napi rendszerességgel, vagy alkalmanként dohányzók aránya, ugyanakkor nőtt azoké, akik még soha nem gyújtottak rá. 2019-ben a 15 évesek és annál idősebbek

egynegyede naponta dohányzott,

2,3%-a alkalmi dohányos volt,

73%-a jelenleg nem dohányzik, utóbbiak közül minden negyedik (a lakosság 18%-a) korábban dohányzott, de már leszokott.

Ha ezeket az adatokat a 2014-es ELEF felmérés adataihoz viszonyítjuk, akkor összességében inkább kedvező kép rajzolódik ki. 5 év alatt ugyanis

A dohányosok aránya 29,6%-ról 27,3%-ra csökkent. Ezen belül

A rendszeresen dohányzók aránya csökkent: 28%-ról 25%-ra, viszont

Az alkalmanként dohányzók aránya emelkedett 1,6%-ról 2,3%-ra.

A 18–64 éves férfiak nagyobb része dohányzik napi rendszerességgel, mint a velük egykorú nők. A 65 évesek és annál idősebbek esetében már nem található e tekintetben jelentős különbség a nemek között. A felnőtt férfiak és nők körében az életkor növekedésével csökken a napi szinten és alkalmilag dohányzók, nő a dohányzásról leszokottak aránya. Mindkét nemet egybevéve

a 18–34 évesek 32,

a 35–64 évesek 29,

a 65 évesek és annál idősebbek 12%-a dohányzik mindennap.

Ha ezeket az arányszámokat a 2014-es számokhoz viszonyítjuk, akkor a következőket mondhatjuk:

A 18-34 éves férfiak esetében a rendszeres dohányzók 42%-os értéke 2019-ben 35,4%-ra csökkent.

A 35-64 éves férfiaknál a rendszeres dohányzók aránya 35%-ról 31,1%-ra mérséklődött.

A legidősebb férfiak körében pedig a korábbi 18%-ról 12,3%-ra csökkent.

A 18-34 éves nők esetében a rendszeres dohányzók 29%-os értéke 2019-ben 27,8%-ra csökkent.

A 35-64 éves nőknél a rendszeres dohányzók aránya 27%-ról 26,1%-ra mérséklődött.

A legidősebb nők körében viszont a korábbi 7%-ról 11,8%-ra nőtt a rendszeresen dohányzók aránya.

Figyelmeztető, hogy az 5 évvel ezelőtti eredményekkel összevetve a 15-17 év közötti lányok körében a dohányosok aránya a korábbi 14%-os arány 16,4%-ra emelkedett (rendszeres és alkalmankénti dohányosok együttesen). Ugyanez az arány viszont a fiúk esetében csökkent: a 25%-ról 14,1%-ra.

A nem dohányzó magyar lakosság 81%-a soha vagy szinte soha nem tartózkodik olyan helyiségben (akár otthonában, akár otthonán kívül), ahol mások dohányoznak. Egytizedük ritkábban, mint hetente, 3,4% hetente, 5,5% naponta megfordul olyan zárt térben, ahol mások dohányoznak. Naponta legalább egy órát tölt el dohányfüstös zárt térben a nem dohányzó 15 évesek és annál idősebbek 3,1%-a.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Christian Bruna