Megint költekezett a kormány, gazdaságvédelemre újabb 32 milliárd forint

Pénteki határozatával 32 milliárd forinttal csapolta meg a Gazdaságvédelmi Alapot a kormány. Ennek az összegnek közel a fele a KKM-hez került nemzetközi tagdíjakra és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulásokra.

Költekező kedvében volt a kormány a héten: a keddi határozata után pénteki döntésével 32 milliárd forintot meghaladó összegben csoportosított forrást a Gazdaságvédelmi Alapból. Ezzel a Portfolio gyűjtése szerint már 2055 milliárd forint felett jár az összesített költés az alap terhére, miközben annak forrás oldalán 923 milliárd forint állt. Vagyis már régóta a hiányt növelik ezek a költések.

Már eddig is többször megírtuk, hogy a kormány ezt az alapot már nem is kizárólag a gazdaság védelmére használja, hanem a legkülönbözőbb, általában a költségvetésben már régóta szereplő hagyományos kiadási tételek finanszírozására. Ezúttal is ez történt. 15,75 milliárd forint megy ugyanis a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások befizetésére.

Emellett a Miniszterelnökségnek jut Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatására 11 milliárd forint. 2,6 milliárd forint pedig a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatására.

A Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó, az alapból rendszeresen részesülő Turisztikai fejlesztési célelőirányzat ezúttal is kapott forrást, 1 milliárd forint összegben.

Ezeken kívül 1,5 milliárd forint jut a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése sorra, egyéb működési célú kiadásokra.

