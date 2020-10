Koronavírus: újabb szigorításra készülnek a csehek, rekordon a magyar új fertőzöttek száma

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Világszerte már 42,6 millió ember fertőződött meg koronavírussal a hivatalos nyilvántartások szerint, a járvány halálos áldozatainak száma 1,15 millió, a gyógyultaké pedig 28,7 millió fő a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint. idehaza több mint 3 ezer új fertőzöttet találtak 19 ezer elvégzett tesztből, így tehát a megugró tesztkapacitások mellett is több mint 16% a pozitív tesztek aránya. Magyarország a halálozások terén az utóbbi 14 napban Európában a negyedik legmagasabb értéket produkálta 100 ezer főre vetítve, de itthon nincsenek további szigorítások, míg a régiós országokból is sorozatosan jöttek az ilyen hírek vasárnap is.