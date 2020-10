Koronavírusos lett az amerikai alelnök több közeli munkatársa, mégis folytatta a kampányt Mike Pence

Mike Pence amerikai alelnök kabinetfőnöke, Marc Short mellett több alelnöki tanácsadó is koronavírusos lett szombat óta, mégis folytatta személyes kampányát Észak-Karolinában vasárnap az alelnök. Ezt egyrészt arra hivatkozva tette meg a Fehér Ház, hogy Pence fontos személy, másrészt arra, hogy Pence szombati vírustesztje még negatív lett.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Reggel már írtunk arról, hogy Pence kabinetfőnöke koronavírusos lett, de azóta több vezető tanácsadójáról is kiderült ugyanez, mégis folytatta személyes kampányát az amerikai alelnök vasárnap.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 25. Koronavírusos lett Mike Pence kabinetfőnöke, de a kampány nem állhat le

Mindez tehát azt jelenti, hogy az amerikai alelnök stábja nem tartja be az amerikai járványügy javaslatát, hogy ha valaki igazoltan koronavírusos személlyel volt szoros kontaktusban, akkor menjen 14 napra karanténba.

Pence magatartása még republikánus körökben is megütközést keltett, így például a Reuters összefoglalója szerint Chris Cristie korábbi New Jersey-i kormányzó is meglepetésének adott hangot, hogy Pence folytatja a kampányt és így egészségügyi kockázatnak teszi ki magát és környezetét is. Dr. Sandra Nelson járványügyi szakértő azt mondta, ha bármikor olyasmit tapasztal, mint Pence esetén, miszerint irodájának több munkatársa is megfertőződött, így góc alakult ki, akkor mindig azt tanácsolja, hogy vonuljon 14 napra távmunkába az egész csapat.

Vasárnap Donald Trump is tartott egy kampányrendezvényt New Hampshire-ben, ahol olyasmit mondott az összegyűlteknek, hogy

le fogjuk győzni a járványt, van vakcinánk, mindenünk van, vakcina nélkül is győzni fogunk.

Közben egy másik hírben arról számoltunk be, hogy az orosz elnök lényegében cáfolta Trump egyik fő kampánytémájának kijelentéseit és ezzel lehet, hogy tovább nehezítette az egyébként is vesztésre álló Trump dolgát az elnökválasztási hajrában:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 25. Keményen helyretette Putyin Trumpot a Joe Biden fiával kapcsolatos kritikáiért

Címlapkép forrása: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images