Brexit: nagyon belendültek a tárgyalások, a Trump-Biden harc eredménye is számít

Ez a "tárgyalási alagútnak" mondott intenzív egyeztetés biztató, mert végül elhozhatja a végső jogi szövegről a megegyezést a vitatott kérdésekben is. A hírügynökség és a Politico ma reggeli hírlevelének egybehangzó információi szerint van előrelépés az állami támogatási garanciák ügyében, és jelenleg a legnagyobb vitapont a francia álláspont merevsége miatt a halászati jogok kérdése. Itt az EU továbbra is hozzáférést kér a brit felségvizekhez január 1. után is, a britek ezt legfeljebb úgy engednék meg, hogy évente újratárgyalják a kérdést.

A brüsszeli lap információi szerint brit kormánytagok arra figyelmeztettek: bár van előrelépés a kereskedelmi tárgyalásokon, de

még mindig nem biztos, hogy az igazán kényes kérdésekben végül minden részletben sikerül megállapodni.

Mindenesetre vasárnap az ír RTE televíziónak nyilatkozva az ír miniszterelnök bizakodásának adott hangot, hogy szerinte nagyobbak az esélyek arra, hogy végül megállapodással zárul a huzavona, nem pedig a brit gazdaság uniós közös piacból való kizuhanásával, amelynek nyomán visszatérnének a vámok és kereskedelmi kvóták, akadályok.

Ez a hét tehát nagyon intenzív tárgyalásokat ígér, miután a múlt hét első fele még az egymásra mutogatás jegyében telt, hogy ki engedjen előbb és ki tegyen a másiknak a nyilvánosság felé is gesztusokat, rugalmas hozzáállást sugallva. Az üzengetés után végül Barnier az Európai Parlamentben tett felszólalásában megadta a szignált arra (közel a megállapodás, ha mindkét fél hajlandó engedni), hogy a brit kormány is bizakodhasson: az EU is hajlandó engedni zárt ajtók mögött a vitatott kérdésekben, nemcsak a britektől várja azt el. Ezután indították újra hivatalosan a britek a tárgyalásokat, most pedig már ott tartunk, hogy az EU-s delegáció sorozatosan ötödik napja gyúrja a témákat Londonban a brit kormány delegációjával.

Ez a helyzet a fontot erősebb szinteken tartja a Barnier-szignál előtti időkhöz képest, de azért látszik a bizonytalanság is az árfolyamban. Állítólag a november 3-i amerikai elnökválasztás kimenetele is befolyásolja azt, hogy a brit kormány tényleg meg akar-e állapodni az EU-val a kereskedelmi kérdésekről, vagy sem. Ha ugyanis Donald Trump nyer, akkor Boris Johnson akár bizakodhat abban, hogy az Egyesült Államokkal gyors kereskedelmi alku lehetséges, és ebben az esetben akár az EU-s megállapodás is veszélybe kerülhet. Ha viszont Joe Biden nyerne, akitől állítólag tart Boris Johnson kormánya, mert eleve nem volt nagy híve a Brexitnek és így az amerikai kereskedelmi megállapodás is nehézkesebb lenne egy Biden-adminisztrációval, ez paradox módon az EU-s megállapodás gyors megszületése felé is lökhetné a mostani intenzív EU-brit tárgyalásokat.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images