Lendületet vett Magyarország a régiós felzárkózási versenyben

Az Eurostat frissített kimutatása alapján Magyarország visszaelőzte Szlovákiát a legismertebb fejlettségi mutató, az egy főre jutó (vásárlóerő-paritáson számolt) GDP alapján. A 2019-es magyar adat már jóval magasabb, mint a görög, és közelít a portugálhoz. Ugyanakkor a szűk tíz éve beelőző észt és a litván gazdaság előnye stabilizálódni látszik.

Magyarország egy főre jutó GDP-je (az árszintek különbségekből fakadó korrekcióval) tavaly az EU27 gazdasági térség átlagának 74 százalékát tette ki. 2006-ban az uniós fejlettség felét, 2012-ben a kétharmadát értük el. Távolról nézve tehát folyamatos konvergencia jellemző a gazdaságra, amit azért az egyensúly megbomlása időről időre megakasztott. A felzárkózás a térség egészét érinti, de a sebesség nem egyforma.

A balti országok fejlődése átlag feletti, különösen az észt és litván gazdaság konvergenciája erős. E két ország a 2010-es évek elején lehagyott minket, és azóta is őrzik előnyüket: már az uniós átlag 80%-a felett járnak.

A román gazdaság felzárkózása az utóbbi években felgyorsult, a szlovák és a horvát viszont lelassult.

A régió fejlettségi sávjába zuhant vissza Görögország, melynek relatív pozíciója a nagy pénzügyi válság óta is folyamatosan romlik. Immár csak a horvát és a bolgár mutató alacsonyabb nála a régióban - és így az egész Európai Unióban.

Lassú divergencia jellemzi Portugáliát, amelyet már elhagyott a régió két legfejlettebb gazdasága, a cseh és a szlovén.

A magyar relatív pozíció kapcsán sem zajlott eseménytelenül az utóbbi másfél évtized. Először a szlovák és az észt gazdaság hagyott le minket, majd a litván is. A horvátok is utolértek minket, ám ők az utóbbi évek lassabb fejlődése miatt újra mögöttünk állnak. Az évtized második fele már nem hozott további pozícióromlást, sőt. Mélyrepülése következtében már jócskán a görög gazdaság előtt járunk, illetve lépést tartunk a lengyelekkel, pedig sokáig úgy tűnt, hogy ők is elhúznak mellettünk. Az igazán látványos eredmény Szlovákia visszaelőzése: az évtized közepéig úgy tűnt, erre sokáig nem lesz lehetőség, ám északi szomszédunk felzárkózása megtorpant (és egy revízió is szűkítette a különbséget), így 2019-ben egy hajszállal már a magyar egy főre jutó GDP a magasabb.

A konvergenciafolyamatok eredményeképp a szűken vett térségünk országai összerázódtak. Bő 20 évvel ezelőtt a román, lengyel, magyar és szlovák gazdaság fejlettsége nagyon eltérő volt, most viszont igen közel állnak egymáshoz. Ennek a folyamatnak a hajtóereje egyrészt a román felzárkózás, másrészt a szlovák lendületvesztés volt. Az alább ábra a négy gazdaság fejlettségi mutatójának szórását mutatja, illusztrálva a közöttük lévő fejlettségbeli távolságok csökkenését.

