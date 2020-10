Újabb szigorításról dönthet a kormány: aggódhatnak a maszk nélküli vásárlók

Emelkedhet a vásárlókra kiróható ötezer forintos bírságösszeg a kötelező bolti maszkviselés szabálysértése esetén is – tudta meg a Magyar Nemzet. Információik szerint már a kormány előtt van az áruházláncok szövetségének erről szóló javaslata.

Kezdeményezte a kormánynál az Országos Kereskedelmi Szövetség, hogy a maszkviselési kötelezettség kiterjesztése és az azzal kapcsolatos ellenőrzések szigorítása érdekében növelje meg a boltokban tetten ért szabálysértőknek járó bírságösszegek alsó, jelenleg ötezer forintos határát – közölte a Magyar Nemzettel Vámos György.

A lap beszámolója szerint a főtitkár egyben azt is jelezte, álláspontjuk szerint teljes mértékben helyes és támogatandó szándék a maszkviselés ellenőrzésének szigorítása a kormány részéről, mivel

a járványügyi helyzet mostanra drámaivá vált, vagyis akár életek múlhatnak a lakosság felelős magatartásán a nyilvános helyeken.

Vámos György egyben kifejtette azt is, hogy nem lehet minden vevő mellé külön ellenőrt állítani, ezért az egyik látványos előrelépés az lehet, hogy a büntetési összeg elrettentő erejű emelése még nagyobb figyelemre készteti majd a vásárlót. Hozzátette, nem azt javasolják, hogy már a legenyhébb esetekben is pénzt fizettessenek a vásárlókkal, hanem azt, hogy a bírságolásra eddig is alapot adó helyzetekben – például amikor a többi jelenlévőt veszélyezteti a szabályszegő – markánsan emelkedjen az alapösszeg.

A főtitkár beszélt arról is, hogy támogatják azt a szakszervezeti felvetést, miszerint az ünnepi bevásárlások idején nagyobb erővel biztosítsák a láncok a kötelező ellenőrzési feladatok ellátását. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy általános megoldás nincs, hiszen üzlettípusonként eltérők az adottságok, a forgalom szerinti igények. Van, ahol most is külsős vagyonőrök dolgoznak, de sok helyen belülről oldják meg a kérdést.

